Серед поранених шестеро дітей, а поруч із місцем удару не було жодного військового об'єкта.

https://glavred.net/ukraine/rf-ubila-semiletnego-malchika-v-krivom-roge-zelenskiy-obratilsya-k-miru-10814102.html Посилання скопійоване

Зеленський розкрив наслідки ударів РФ по Україні / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Росія вдарила по цивільних кварталах Кривого Рогу

Пошкоджені житлові будинки, офіси та інфраструктура

Партнери повинні посилити ППО та тиск на Росію

Країна-агресор Росія вдарила по цивільних кварталах Кривого Рогу. Загинули семирічний хлопчик і працівниця екстреної медичної допомоги, ще 58 людей поранені, серед них шестеро дітей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, поблизу місця влучання немає і ніколи не було військових об'єктів. Через обстріл зруйновані житлові будинки, офісні приміщення та інша цивільна інфраструктура.

відео дня

Окремо президент розповів про наймолодшу жертву обстрілу.

"Його звали Тихон, і він народився у 2019 році, і більша частина його життя минула, на жаль, у час такої війни. І росіяни його вбили своїм ударом. Мої співчуття всім рідним і близьким", - написав Зеленський.

Постраждала й родина хлопчика. Поранення дістали двоє його братів, чотирирічний Матвій та одинадцятирічний Платон, а також батько.

"Лікарі роблять усе, щоб їм допомогти. Росія воює проти життя, і не може бути цьому жодного виправдання", - наголосив глава держави.

Крім того, окупанти били по містах і селах Харківщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Рівненщини та Чернігівщини. Під ворожим вогнем опинилися також Миколаїв і Запоріжжя. На Сумщині росіяни атакували залізничну станцію.

Якої реакції чекає Київ від світу

Зеленський звернувся до міжнародних партнерів і пояснив, якої реакції Київ від них очікує.

"Важливо, що світ не мовчить про такі удари. Але потрібно, щоб у відповідь на кожен такий удар була реальна допомога Україні - реальні пакети підтримки, додаткові сили для нашої ППО, підтримка у відновленні", - наголосив він.

Ключовою умовою завершення кровопролиття президент вважає посилення тиску на Москву.

"І обов'язково - достатній тиск на Росію, щоб припинити ці вбивства, щоб припинити війну - війну, єдиною причиною якої є Росія. Світ може її зупинити", - підсумував глава держави.

Раніше монітори попереджали, що Росія може завдати масованого удару балістичними та гіперзвуковими ракетами до кінця поточного тижня.

Зазначається, що найбільший ризик - для Києва й області, а також для Полтавщини та Дніпропетровщини.

"Київ - можливе застосування до 10 ракет РМ-48У та до 12 "Цирконів" - вони знаходяться в межах Брянського та Курського регіону", - наголосили монітори.

Водночас по Полтавській і Дніпропетровській областях можливе застосування балістичних та гіперзвукових ракет.

"Циркон" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 21 листопада внаслідок атаки російських окупантів на Київ у Подільському районі сталася пожежа у двох приватних житлових будинках, постраждали двоє людей.

У ніч на 21 листопада російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником п'ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка на Харківщині. Унаслідок удару постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.

В ніч на 20 листопада російські війська завдали масованого комбінованого удару ракетами та безпілотниками по Україні. У Києві є жертви та постраждалі. Ракети пошкодили три мости через Дніпро в столиці. На заході країни після ударів по енергетиці в трьох областях запровадили аварійні відключення, а під атакою також опинилися Кривий Ріг, Харків, Дніпропетровщина, Полтавщина, Івано-Франківщина.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред