Зірка серіалу "Століття Якова" зізналася, чому стала затятою противницею суворих дієт.

https://glavred.net/stars/krov-shla-nosom-izvestnaya-aktrisa-postradala-iz-za-ekstremalnogo-pohudeniya-10814081.html Посилання скопійоване

Людмила Загорська - схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Людмила Загорська; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Чому Людмила Загорська вирішила голодувати

Від яких продуктів актриса відмовилася на 20 років

Відома українська актриса Людмила Загорська відверто розповіла про гіркий досвід екстремального схуднення, який ледь не коштував їй здоров’я. В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк зірка театру та кіно зізналася, чому стала противницею жорстких дієт.

Як згадала артистка, вступивши до інституту з вагою близько 57 кілограмів, вона за 3 місяці несподівано набрала 10 кілограмів - імовірно, через гормональний збій і зменшення танцювальних навантажень. Для дівчини такі зміни зовнішності стали справжньою трагедією, і вона вирішила позбутися зайвої ваги радикальними методами.

відео дня

Людмила Загорська - інтерв’ю / скрін з відео

"Я перестала їсти, виснажувала себе дієтами, займалася якимось спортом. Почала дотримуватися якоїсь системи Іванова, за якою 36 годин не треба взагалі їсти й нічого не пити. Я довела себе до того, що вранці прокидалася, нахилялася, щоб зробити якусь гімнастику - і в мене йшла кров з носа. Незважаючи на те, що я виснажувала себе дієтами, схуднути я не могла взагалі", - поділилася Загорська.

Згодом актриса усвідомила, що виснажливі обмеження не дають результату, а організму потрібен комфортний режим харчування, якого можна дотримуватися все життя. У підсумку Людмила повністю виключила зі свого раціону хліб і будь-які борошняні вироби - їх вона не вживає вже 20 років. Найважчим завданням для ласунки стала відмова від десертів, проте зірка знайшла для себе компроміс, дозволяючи собі з’їдати вранці 2 цукерки.

Людмила Загорська та Аліна Доротюк / фото: instagram.com, Людмила Загорська

Нагадаємо, фільмографія української актриси Людмили Загорської налічує близько 90 робіт у кіно та на телебаченні. Широку популярність їй принесли головна роль Ольги Бабенко в серіалі "Провідниця", образ Зосі в історичній драмі "Століття Якова", а також проекти "Папа Ден", "Друге дихання" та "Швабра-2".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Роман Ясиновський, відомий глядачам за драмою "Кіборги" та серіалом "Спіймати Кайдаша", поділився подробицями свого фінансового становища. За словами артиста, основного заробітку йому не вистачає, щоб повною мірою забезпечувати себе та доньку.

Також Марія Ісак-Савко розкрила закулісні подробиці зйомок культового фільму "Червона рута", заявивши, що Софія Ротару зайняла її місце в проєкті. Артистка зазначила, що спочатку на головну роль Оксани затвердили саме її.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред