Президент відповів журналістам NBC News, чи боїться, що лідери США, Китаю та РФ вирішать долю України без неї.

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Зеленський прокоментував саміт Путіна, Трампа і Сі в Китаї / Колаж: Главред, фото: скріншот відео NBC та відео Білого дому

Головне із заяви:

Великі країни не мають вирішувати долю малих без них

Зеленський назвав такі рішення історичною помилкою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі держави не мають права вирішувати майбутнє інших країн, зокрема малих, без їхньої участі. Такі спроби він назвав "історичною помилкою" і наголосив, що в довгостроковій перспективі перемога буде за маленькою країною. Так глава держави відповів на питання про нещодавній саміт лідерів США, Китаю та РФ у Шеньчжені.

Про це президент сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Журналіст запитав, чи не турбує Зеленського те, що лідери Китаю, США та країни-агресорки РФ, які нещодавно зібралися в Китаї, можуть ухвалювати рішення щодо долі України без її участі.

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Відповідаючи, Зеленський наголосив, що жодне рішення щодо будь-якої держави не може ухвалюватися без неї самої.

"Великі країни завжди вважають, що можуть ухвалювати рішення щодо майбутнього всього світу. Це величезна помилка, абсолютно. Не можна ухвалювати рішення щодо будь-якої країни, навіть маленької, без участі цієї країни", - сказав президент.

Він також звернувся безпосередньо до великих держав, які, за його словами, сьогодні вдаються до тиску.

"Ви думаєте, що можете ухвалювати рішення, можете чинити тиск зараз. Але в історії, в довгостроковій історичній перспективі, ви опинитеся тими, хто припустився величезної помилки, а ця країна переможе", - заявив Зеленський.

Тим часом президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що в декларації саміту Трампа, Сі та Путіна мав бути розділ про Україну. Однак Сполучені Штати домоглися виключення його з фінальної версії документа, повідомила Українська правда.

"І формулювання там було невдалим, тож США його вилучили. На мою думку, це було добре", – сказав президент Фінляндії.

Хронологія завершення війни Трампом / Інфографіка: Главред

Чи вирішували на саміті в Китаї долю України: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що саміт у Китаї не став новою "Ялтою", на яку розраховував Кремль.

"Ніякої Ялти 2.0 не вийшло", - наголосив фахівець.

За його словами, тристоронні переговори виявилися короткими, а їхній підсумковий документ - доволі скромним.

"Взагалі, тристоронні переговори, включаючи їхні відкриту та закриту частини, тривали менше двох годин, а після них опублікували вельми скромну "декларацію про мир"", - пояснив Загородній.

Експерт також вважає, що очільник Кремля прагнув підняти на зустрічі українське питання, однак Пекін цього не допустив.

"Він дуже хотів підняти на цій зустрічі питання України, але китайці не мають наміру його обговорювати, бо не хочуть бути зганьбленими", - сказав Загородній.

З ним погоджується політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. У коментарі Фактам ICTV він наголосив, що спільної позиції щодо війни в лідерів трьох країн немає.

"Щодо України, з приводу російсько-української війни немає єдиної позиції трьох лідерів", - зазначив він.

Фесенко також застеріг від порівнянь зустрічі в Шеньчжені з конференцією 1945 року.

"Це не нова Ялтинська конференція на кшталт 1945 року", - підсумував політолог.

Саміт Трампа, Сі та Путіна - новини

Як повідомляв Главред, розмова президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна під час зустрічі в Шеньчжені тривала 35-40 хвилин, а головною темою стала війна в Україні. Після переговорів Путін перебував у "просто чудовому" настрої, проте жодних важливих оголошень сторони не зробили.

Путін прокоментував результати тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном та заявив про нібито досягнуте взаєморозуміння щодо міжнародних питань, знову звинуватив Україну в розв'язанні війни та пригрозив болючою відповіддю на удари по Кримському мосту. Крім того, глава Кремля висунув умови завершення війни, висловився проти територіальних поступок Росії та розповів про можливу участь Європи в подальших переговорах.

Ексочільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна в китайському Шеньчжені не дала жодних проривів для України. Переговори тривали лише близько півтори години і були потрібні передусім для картинки та гучної заяви про ядерну зброю.

Після саміту свою оцінку його результатам дав політичний експерт Максим Розумний. В інтерв'ю він назвав зустріч символізмом без реальних домовленостей. Експерт проаналізував цілі трьох лідерів і можливі наслідки для України.

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