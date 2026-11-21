Президент пообіцяв знайти дипломатичний або військовий шлях, адже Росія використовує переправу для перекидання зброї в Крим.

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"Не встоїть у будь-якому разі": Зеленський про долю Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяви:

Крим - тимчасово окупована українська земля

Кримський міст, за його словами, не встоїть у будь-якому разі

Київ шукатиме дипломатичний або військовий шлях

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст не встоїть за будь-якого сценарію - і під час війни, і після її завершення. Україна не визнає окупації півострова й не змириться з його мілітаризацією, тому шлях до розв'язання питання переправи може бути як дипломатичним, так і військовим. Таку позицію глава держави висловив в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

Журналіст Річард Енгель нагадав, що для кремлівського диктатора міст був символом захоплення півострова. Відповідаючи, Зеленський наголосив, що риторика Кремля нічого не змінює в статусі Криму. Він додав, що переправа слугує країні-агресорці РФ логістичною артерією для перекидання озброєнь окупаційній армії.

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"Неважливо, що Путін говорив про нашу землю і про Крим. Це наша земля, тимчасово окупована територія. Він має розуміти, що цей міст не встоїть у будь-якому разі", - підкреслив президент.

Що буде з Кримським мостом після війни

Зеленський також дав зрозуміти, що питання керченської переправи не закриється разом із завершенням активних бойових дій. За його словами, Київ не змириться з мілітаризацією півострова, хоч би як завершилася війна.

"Сьогодні, під час війни, або завтра, коли війна закінчиться, ми знайдемо шлях. Дипломатичний чи військовий, але ми ніколи не визнаємо окупованих територій і не приймемо такої мілітаризації нашої землі, бо він використовує цей міст для перекидання зброї", - заявив глава держави.

У тому ж інтерв'ю президент пояснив, що удар по Кримському мосту став відповіддю на російські атаки на українську інфраструктуру.

Кримський міст, атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи зможе Росія відновити Кримський міст: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що відновити зруйновану автомобільну частину переправи під час війни не вдасться. За його словами, окупантам спершу доведеться підняти з дна уламки, виготовити новий проліт з аркою і повторити складну операцію з його встановлення.

"В умовах війни це зробити нереально. Наші „добрі дрони" супроводжуватимуть процес своєю присутністю, навіть якщо нальоти будуть лише періодичними, а це означає, що відновлення мосту стане вічною роботою", - наголосив фахівець.

Експерт також пояснив, чому міст виявився беззахисним перед фінальною атакою. До неї українські сили три місяці виводили з ладу ППО в Криму, зокрема в Керчі.

"Подивіться відеоролики з наших дронів і ракет: коли вони наближалися до секцій мосту, не було жодного пострілу ППО - ні ракети не злітали, ні зенітні кулемети не стріляли. Тобто система ППО була повністю виведена з ладу", - пояснив Жданов.

З ним погоджується офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський, який у коментарі НВ пояснив, що кожна атака дронів змушує Росію витрачати дорогі зенітні ракети.

"Кожна операція за участі наших ударних дронів сприяє виснаженню систем ППО противника. Росія використовує дорогі зенітні ракети комплексів на кшталт С-400 і „Панцир", щоб перехопити більшість цих дронів", - зазначив він.

Кримський міст - новини

Як повідомляв Главред, 16-17 листопада українські сили уразили автомобільну і залізничну частини Кримського мосту. Президент Зеленський розкрив деталі атаки і назвав операцію безпрецедентною. Удар став сьомим етапом операції СБУ та Генштабу ЗСУ, в якій задіяли "Паляницю", "Нептун", "Руту" та "Фламінго".

Фінальному удару передувала тривала підготовка. За даними Telegram-каналу КіберБорошно, до 16 листопада дрони розчищали ППО та РЕБ по всьому Криму, на підступах до мосту і в самій Керчі. 17 листопада о 00:10 проліт автодорожнього мосту обвалився разом з аркою, після чого хвиля ракет і дронів різних типів пішла по залізничній частині.

У Міноборони України пояснили, що означає вихід мосту з ладу для окупантів. Там наголосили, що після обвалу Кримського мосту переправа більше не працює як транспортна артерія країни-агресорки. Менше маршрутів означає більше навантаження на логістику російських військ на запорізькому та херсонському напрямках.

Наслідки руйнування переправи оцінили й західні аналітики. В Інституті вивчення війни вважають, що Росії доведеться більше покладатися на трасу М-14 для постачання Криму. Аналітики також наголосили, що заяви Путіна про "цивільний" характер мосту не відповідають дійсності.

Обвал арки викликав паніку серед російських пропагандистів. Z-блогери назвали подію найсерйознішим пошкодженням мосту з початку повномасштабного вторгнення. Постачання Криму, за їхніми словами, тепер ляже на трасу "Новоросія", яку атакують дрони.

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