Перше місце актриса віддала колезі з "Голодних ігор", а останнє дісталося зірці фільму "Пасажири".

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Дженніфер Лоуренс назвала актора, який найгірше цілується / колаж: Главред, фото: instagram.com/jlaw, instagram.com/prattprattpratt, instagram.com/jhutch1992

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Хто очолив рейтинг екранних партнерів Лоуренс

Кого з колег актриса поставила на останнє місце

Американська актриса Дженніфер Лоуренс склала рейтинг своїх екранних партнерів за поцілунками в кадрі: найкращим вона назвала Джоша Хатчерсона, а найгіршим - Кріса Пратта.

Актриса стала гостею вечірнього шоу Watch What Happens Live з Енді Коеном, де ведучий попросив її розставити по місцях колег-чоловіків.

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Лоуренс не відмовилася від завдання, хоча спочатку спробувала відмахнутися компліментом усім партнерам одразу.

"Гаразд, мабуть, почну. Тобто вони всі були приголомшливими", - сказала актриса.

Після цього вона, не довго роздумуючи, назвала повний список. У складеному Лоуренс рейтингу 47-річний актор Кріс Пратт опинився на останньому місці. З ним Дженніфер цілувалася, коли знімалася у фантастичній мелодрамі "Пасажири" 2016 року.

На прохання ведучого назвати також найкращого за цим показником вона поставила на перше місце свого колегу по "Голодним іграм" Джоша Хатчерсона. Слідом розташувалися Кріс Гемсворт, Бредлі Купер і Тімоті Шаламе.

З ким і в яких фільмах знімалася Лоуренс?

Усі п’ятеро акторів із рейтингу - партнери Лоуренс у великих голлівудських проєктах:

Джош Хатчерсон - франшиза "Голодні ігри" Ліам Хемсворт - також "Голодні ігри" Бредлі Купер - "Мій хлопець - псих" Тімоті Шаламе - "Не дивіться вгору" Кріс Пратт - "Пасажири"

Чому Кріс Пратт опинився останнім?

У прямому ефірі актриса не стала пояснювати, чому поставила Пратта на останнє місце, зазначає видання Complex. Однак People нагадало, що ще у 2015 році Лоуренс розповідала The Hollywood Reporter про дискомфорт на зйомках "Пасажирів": Пратт тоді був одружений з актрисою Анною Фаріс.

Актриса зізнавалася, що сцена з поцілунком стала для неї випробуванням.

"Мені вперше довелося цілувати одруженого чоловіка, а почуття провини - це, мабуть, найгірше відчуття, яке тільки може бути", - говорила тоді Лоуренс.

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