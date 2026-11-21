В неділю на більшій частині країни зберігатиметься плюсова температура.

https://glavred.net/synoptic/nochnye-morozy-usilyatsya-do-7-gradusov-sinoptik-nazvala-sroki-poholodaniya-10814132.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у неділю

Коли температура впаде до -7 градусів

В Україну насувається похолодання: до наступних вихідних нічна температура може опуститися до -3...-7 градусів. Поки ж у неділю, 22 листопада, на більшій частині країни триматиметься плюсова температура, а на заході й півночі пройдуть дощі з мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, у неділю вдень повітря прогріється до +2...+5 градусів, а найтепліше буде на півдні та південному сході - до +5...+8. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +3.

відео дня

Опади очікуються у західних та північних областях: там пройде дощ із мокрим снігом. Дощитиме також у Криму, тоді як решта території обійдеться без істотних опадів.

На заході й півночі також очікується сильний західний вітер, в інших регіонах він буде помірним.

Погода в Україні 22 листопада / фото: meteoprog

Якою буде погода в Києві

У столиці неділя видасться похмурою та незатишною, а температура вночі триматиметься біля нульової позначки.

"У Києві 22-го листопада буде хмарно, вогко, невеликий дощ, часом із мокрим снігом. Вітер західний, рвучкий. Найближчої ночі близько нуля, вдень +4 градуси", - уточнила синоптикиня.

Прогноз погоди в Києві / фото: meteoprog

Коли погода почне змінюватися

Діденко додала, що найближчими днями погода почне поступово змінюватися на зимову, причому найпомітніше це відчуватиметься саме вночі.

"Холодне повітря потихеньку готується завітати в Україну. Спочатку, завтра наприклад, ще переважно невеликі "плюси", вночі подекуди трохи "мінусів". Далі, по найближчому тижню, нічна температура повітря покаже міцніші градуси, під наступні вихідні вже ймовірні -3…-7 градусів", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що на вихідних погода в Україні буде теплішою за кліматичну норму, але в неділю прийде похолодання. Вночі на півночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.

Водночас синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що уже з неділі, 22 листопада, дощі в Україні почнуть змінюватися мокрим снігом. Місцями дороги вкриє ожеледиця, а наприкінці наступного тижня на північному сході стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.

Синоптик Віталій Постригань заявляв, що у понеділок, 23 листопада, до України прийде активний циклон. Наступний робочий тиждень буде холодним, із більш вираженим зимовим характером. Очікуються сніг і мокрий сніг, місцями може утворитися нестійкий сніговий покрив.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред