Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у неділю
- Коли температура впаде до -7 градусів
В Україну насувається похолодання: до наступних вихідних нічна температура може опуститися до -3...-7 градусів. Поки ж у неділю, 22 листопада, на більшій частині країни триматиметься плюсова температура, а на заході й півночі пройдуть дощі з мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, у неділю вдень повітря прогріється до +2...+5 градусів, а найтепліше буде на півдні та південному сході - до +5...+8. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до +3.
Опади очікуються у західних та північних областях: там пройде дощ із мокрим снігом. Дощитиме також у Криму, тоді як решта території обійдеться без істотних опадів.
На заході й півночі також очікується сильний західний вітер, в інших регіонах він буде помірним.
Якою буде погода в Києві
У столиці неділя видасться похмурою та незатишною, а температура вночі триматиметься біля нульової позначки.
"У Києві 22-го листопада буде хмарно, вогко, невеликий дощ, часом із мокрим снігом. Вітер західний, рвучкий. Найближчої ночі близько нуля, вдень +4 градуси", - уточнила синоптикиня.
Коли погода почне змінюватися
Діденко додала, що найближчими днями погода почне поступово змінюватися на зимову, причому найпомітніше це відчуватиметься саме вночі.
"Холодне повітря потихеньку готується завітати в Україну. Спочатку, завтра наприклад, ще переважно невеликі "плюси", вночі подекуди трохи "мінусів". Далі, по найближчому тижню, нічна температура повітря покаже міцніші градуси, під наступні вихідні вже ймовірні -3…-7 градусів", - підсумувала вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що на вихідних погода в Україні буде теплішою за кліматичну норму, але в неділю прийде похолодання. Вночі на півночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-5°, а в Карпатах - до -8°.
Водночас синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха прогнозує, що уже з неділі, 22 листопада, дощі в Україні почнуть змінюватися мокрим снігом. Місцями дороги вкриє ожеледиця, а наприкінці наступного тижня на північному сході стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.
Синоптик Віталій Постригань заявляв, що у понеділок, 23 листопада, до України прийде активний циклон. Наступний робочий тиждень буде холодним, із більш вираженим зимовим характером. Очікуються сніг і мокрий сніг, місцями може утворитися нестійкий сніговий покрив.
Читайте також:
- Чому 22 листопада не можна влаштовувати застілля: яке церковне свято
- РФ вбила семирічного хлопчика у Кривому Розі: Зеленський звернувся до світу
- Самі відштовхують кохання: чотири знаки зодіаку, яким важко налагодити стосунки
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред