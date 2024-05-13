Мирні переговори з РФ: у США сказали, на яку угоду зараз пішов би Путін

Наразі Україна перебуває в недостатньо сильній позиції, заявила Вікторія Нуланд.

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Вікторія Нуланд впевнена, що Україна переможе у війні з РФ / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Ексзаступник державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що Україна переможе у війні з країною-агресором Росією. Українська армія може стати достатньо сильною та з позиції сили змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. При цьому будь-яка ймовірна мирна угода має передбачати виведення російських військ із нині окупованих територій, пише Politico.

За словами Нулланд, від українського народу залежить, якими мають бути його територіальні амбіції.

"Але є певні речі, які є екзистенційними. Будь-яка угода, яку вони (Україна, - ред.) укладуть у своїх і глобальних інтересах, має бути угодою, якої Путін буде змушений дотримуватися. Ми не можемо робити це кожні півроку, кожні три роки. Це має фактично привести до угоди, яка передбачає виведення російських військ", - заявила Нуланд. відео дня

Вона також зазначила, що Путін є майстром rope-a-dope negotiating - боксерського поєдинку, в якому суперник б'є жертву, поки та не видихнеться.

"Він (Путін, - ред.) ніколи не йде на компроміс. Це має бути угода, яка гарантує, що незалежно від того, що буде вирішено щодо Криму, він не може бути ремілітаризований у такий спосіб, щоб стати кинджалом у серці центру України", - додала ексзаступниця держсекретаря США.

Нуланд вірить у перемогу України

Політикиня зазначила, що російський диктатор Путін уже не досяг своєї мети в Україні.

"Він хотів зрівняти із землею Україну. Він хотів гарантувати, що вони не матимуть суверенітету, незалежності, свободи дій та демократичного майбутнього - тому що демократична Україна, європейська Україна, окрім іншого, являє собою загрозу його моделі Росії, і тому що це перший будівельний блок для його більш масштабних територіальних амбіцій", - сказала Нуланд.

"Чи зможе Україна домогтися успіху? Абсолютно. Чи може Україна вийти з цього більш суверенною, більш економічно незалежною, більш сильною, більш європейською, ніж вона є зараз? Абсолютно. І я думаю, що так і буде. Але ми повинні залишатися з нею. Ми повинні переконатися, що наші союзники залишаться з нею", - додала вона.

Чи могла Україна укласти вигідний мир у 2022 році?

За словами Нуланд, у 2022 році Україна перебувала "в недостатньо сильній позиції".

"Вони зараз не в достатньо сильній позиції. Єдина угода, яку Путін міг би укласти тоді, єдина угода, яку він уклав би сьогодні, принаймні до того, як він побачить, що станеться на наших виборах, - це угода, в якій він каже: "Що моє - моє, а що ваше - підлягає обговоренню", - вважає ексзаступник держсекретаря США.

Нуланд також сказала, що Сполучені Штати недостатньо швидко усвідомили і запобігли експансіоністським амбіціям як російського диктатора Володимира Путіна, так і глави КНР Сі Цзіньпіна.

Хто така Вікторія Нуланд Вікторія Джейн Нуланд - американський дипломат і політик, пише Вікіпедія. Її перша посада понад три десятиліття тому - консульський працівник у Китаї. У 2011-2013 роках була офіційним представником Державного департаменту США. Згодом була помічником державного секретаря у справах Європи та Євразії, з 2021 року - заступницею державного секретаря. 5 березня 2024 року держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що найближчим часом Нуланд піде у відставку.

Мирні переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним. Наразі Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала". Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не буде вести переговори на основі "формули миру" президента України Володимира Зеленського. За його словами, вона "русофобська та ілюзорна".

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що всі мирні ініціативи Росії спрямовані на те, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні, переозброїтися і на знову напасти.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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