За добу під ударом опинилися склади, командні пункти й переправи, якими Росія забезпечує свій фронт.

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ЗСУ атакували одразу кілька важливих цілей / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Коротко:

Уражено склад боєприпасів біля Первомайського в Криму

Під ударом пункти управління біля Пришиба та Українська

Біля Луганська атаковано міст через Сіверський Донець

Протягом 20 листопада та в ніч на 21 листопада Сили оборони вразили автомобільну переправу через Сіверський Донець поблизу окупованого Луганська, склад снарядів у Криму та два командні пункти російських підрозділів на Запоріжжі й Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"20-го та в ніч на 21 листопада Сили оборони України продовжили методично руйнувати те, на чому тримається діяльність армії РФ на фронті: боєприпаси, управління та шляхи постачання", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зокрема, на ТОТ Криму, в районі населеного пункту Первомайське, уражено склад боєприпасів підрозділу противника.

"Снаряди, які звідти мали поїхати на передову, вже не долетять до позицій українських воїнів", - зауважили у Генштабі.

Окрім логістики, українські сили атакували ланку, яка координує дії російської піхоти на передовій. Уражено пункти управління окупантів поблизу Пришиба на Запоріжжі та Українська на Донеччині.

Крім того, українська армія продовжує атакувати транспортну інфраструктуру окупантів на сході. На цей раз під ударом опинився об'єкт на Луганщині.

"В районі Луганська Луганської області уражено автомобільний міст через річку Сіверський Донець - ще одну переправу, якою російський агресор підвозить до фронту пальне, боєприпаси та техніку", -повідомили в Генштабі.

Наскільки сильно пошкоджено міст, військові поки встановлюють.

Які цілі в РФ може атакувати Україна

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко говорив, що Україна може на час змістити фокус далекобійних атак із російських нафтопереробних заводів на інші стратегічні об'єкти.

За його словами, перелік потенційних цілей значно ширший за нафтопереробку.

"Україна може завдавати ударів по газорозподільних станціях, теплової та електричної енергетики. Є багато точок, атаки на які впливатимуть на Росію. Можна також завдавати ударів по дата-центрах, маркетплейсах тощо. Таким чином, у нас залишаються важелі впливу, але, звичайно, вони значно менші", - підкреслив він.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ по території РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України 19 листопада та в ніч на 20 листопада завдали серії ударів по військових об’єктах російської армії на кількох напрямках. Серед уражених цілей – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2", склади матеріально-технічних засобів і пункт управління безпілотниками.

В ніч на 19 листопада ЗСУ завдали ракетного удару "Нептунами" по Керченському мосту. Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно, рух переправою перекрили.

В ніч на 17 листопада Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Газпром нефтехім Салават" у Башкортостані. Він розташований приблизно за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Після влучання на території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

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