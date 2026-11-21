Ви дізнаєтеся:
- Що Катерина Репяхова відповіла на запитання про вагітність
- Скільки кілограмів набрала блогерка
Молода дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, відповіла на припущення підписників щодо другої вагітності. На своїй сторінці в Instagram обраниця артиста розповіла, чому з’явилися чутки про поповнення в родині.
Блогерка опублікувала відео, в якому показала найпопулярніші запитання від аудиторії за останній час. Виявилося, що підписники Репяхової були практично впевнені в новій вагітності.
"Ви вагітні, це вже помітно"
"Катерина чекає на малюка?"
"Ви вагітні"
Катерина зізналася, що набрала 6 кілограмів через не надто здорові харчові звички. За словами блогерки, спочатку вона не надавала особливого значення змінам у фігурі, проте незабаром підписники засипали її питаннями про можливу другу вагітність.
"Я набрала 6 кг. Почала підраховувати калорії і, звісно, треба займатися спортом (не знаю, як змусити себе). У мене дійсно живіт виглядає як у вагітної, тому пішла до гастроентеролога", - розповіла дружина артиста.
Оцінивши ситуацію, Репяхова вирішила серйозно зайнятися здоров’ям і зовнішнім виглядом: вона записалася на консультацію до гастроентеролога і почала контролювати раціон за допомогою підрахунку калорій, дозволяючи собі улюблені страви в межах добової норми. Крім того, блогерка планує додати фізичні навантаження, хоча поки що насилу знаходить мотивацію для тренувань.
Нагадаємо, Катерина Репяхова та народний артист України Віктор Павлік офіційно одружилися у травні 2020 року, незважаючи на майже 30-річну різницю у віці. У червні 2021 року у подружжя народився спільний син Михайло.
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