Перша леді України взяла участь у церемонії вручення національної нагороди "Сім’я для кожної дитини. Better Care Awards".

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Олена Зеленська - образ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Зеленська

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Який стильний образ обрала Олена Зеленська

Чому трендовий колір вбрання підвів першу леді

Перша леді України Олена Зеленська захопила публіку новим яскравим виходом. У Всесвітній день дитини дружина президента з'явилася на церемонії вручення національної нагороди "Сім'я для кожної дитини. Better Care Awards", про що повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Для урочистої події Олена Зеленська обрала елегантний діловий костюм насиченого сливово-фіолетового відтінку, що складався з прямих брюк і приталеного жакета, який вигідно підкреслив її фігуру. Свій образ перша леді доповнила витонченою золотистою брошкою та сережками в тон, а також акуратною зачіскою та стриманим макіяжем з акцентом на очі.

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Олена Зеленська та Ірина Тулякова обрали вбрання схожого кольору / фото: instagram.com, Ірина Тулякова

Щоправда, вибір вбрання у трендовому кольорі ледь не зіграв із дружиною президента злий жарт: на одному зі спільних знімків поруч із нею опинилася голова Ради Фонду Президента України та керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду за дітьми Ірина Тулякова в костюмі дуже схожого сливового відтінку. У той час як більшість учасників заходу обрали для себе образи в чорних, білих і синіх тонах, перша леді виділялася серед них разом зі своїм "модним двійником".

Колір вбрання яскраво виділив Олену Зеленську та Ірину Тулякову з натовпу / фото: instagram.com, Олена Зеленська

На самому заході Зеленська мала честь привітати переможниць у номінації "Посли тепла" - прийомних матерів Ларису Дрильчук, для великої родини якої Фундація першої леді побудувала новий будинок замість зруйнованого на Харківщині, та медсестру Вікторію Діденко, яка виховала вже 20 дітей.

"Сьогодні, у Всесвітній день дитини, у Львові вдруге вручали національну нагороду "Сім’я для кожної дитини. Better Care Awards". Цього року надійшло 515 заявок з усієї країни - на 40% більше, ніж минулого року. І для мене це, мабуть, найкраща новина дня: людей, яким є за що дякувати, стає більше", - зазначила Зеленська.

Олена Зеленська - стиль / фото: instagram.com, Олена Зеленська

Перша леді підкреслила, що щиро захоплюється українськими сім’ями, які відкривають свої серця та домівки для дітей, які потребують турботи. За її словами, підтримка таких людей є важливим орієнтиром для всього суспільства навіть у найважчі часи.

"Такі люди роблять це не заради нагород. Але наше "дякую" їм все одно потрібне - і не тільки їм, а й усім нам. Бо це важливий маркер для всього суспільства. Так ми демонструємо, що турбота про дітей для нас - це безумовна цінність, без урахування важких часів чи інших виправдань. Дитинство не можна відкласти на "після війни". І ми хочемо бути (і будемо!) країною, в якій у кожної дитини є сім’я та надійні дорослі поруч", - підкреслила перша леді.

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