Лавров повторив тезу про нібито штучне походження української держави.

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Лавров розкрив територіальні апетити Кремля / колаж: Главред, фото: МЗС РФ, deepstatemap

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Лавров заявив про претензії РФ на значну частину України

До "російських" територій у Москві зарахували і Київ

Головною задачею Кремль називає "подолання русофобії"

Країна-агресор Росія нібито претендує на південний схід і більшу частину центральної України разом із Києвом. Такі територіальні амбіції озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Він також вкотре повторив пропагандистську тезу про нібито штучне походження української держави.

Зокрема, під час розмови з журналістами Лавров окреслив, на які саме українські регіони поширюються апетити Кремля.

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"Південний схід України і більшість центральної України, включаючи Київ, - це, безумовно, споконвіку російські землі", - цинічно заявив Лавров.

Свої претензії очільник МЗС РФ обґрунтовує тим, що на цих територіях нібито живе той самий народ, що й у Росії, і цей народ разом із росіянами прийняв хрещення.

Крім того, міністр заявив, що однією з головних задач для Росії наразі є "подолання русофобії в Україні".

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи може Путін завершити війну

Дипломат Володимир Огризко вважає, що російське керівництво поки що не виявляє реальної готовності до завершення війни проти України навіть на умовах компромісу.

На його думку, така позиція зумовлена не лише прагненням Москви досягти певних успіхів на фронті або отримати переваги під час переговорів.

"Мир, навіть поганий, з Росією укладено не буде. Адже укладення будь-якого миру – це кінець Путіна та його режиму. Він це чудово розуміє, а тому відкидає будь-які спроби укласти хоча б угоду про перемир’я (про мирну угоду взагалі не може бути й мови, це нереалістично)", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови російський диктатор Володимир Путін нібито висловив бажання завершити війну проти України дипломатичним шляхом.

Адміністрація Дональда Трампа хоче домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією до початку січня. У Києві побоюються, що Вашингтон намагатиметься прискорити домовленості за рахунок українських інтересів, тоді як Москва не демонструє готовності до швидкого компромісу.

Видання The New York Times писало, що російський диктатор Володимир Путін не збирається всерйоз домовлятися про завершення війни проти України й планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими.

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