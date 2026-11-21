Реактивні "Шахеди" вдарили по медиках і рятувальниках під час порятунку людей. Серед 47 поранених - шестеро дітей.

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​Подвійний удар по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото Дніпропетровської ОДА ​ / ​Колаж: Главред, фото: скріншот відео ДСНС ​

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Загинули 20-річна фельдшерка і 7-річний хлопчик

47 поранених, серед них шестеро дітей

Реактивні "Шахеди" вдарили по медиках і рятувальниках

Унаслідок балістичного удару по Кривому Рогу, якого країна-агресорка РФ завдала ввечері 20 листопада, загинули двоє людей - 20-річна фельдшерка швидкої допомоги та 7-річний хлопчик. Станом на 4 ранку 21 листопада кількість поранених зросла до 47, з них 27 перебувають у важкому стані.

Хлопчик грав із друзями на дитячому майданчику популярного ресторану. Серед поранених - шестеро дітей, зокрема 3-річна дівчинка і 4-річний хлопчик, а також двоє працівників ДСНС і двоє співробітників швидкої допомоги. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.

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За його словами, росіяни вдарили прямо по житловому кварталу в центрі міста ввечері п'ятниці, коли на вулицях було багато людей. Вілкул звернув увагу, що атака припала на День захисту дітей.

Удар був подвійним: окупанти дочекалися, коли на місце прибудуть рятувальники й медики.

"Спочатку дві балістичні ракети. А потім, коли розпочалася аварійно-рятувальна операція - ще три реактивні шахеди вдарили по медиках, рятувальниках та комунальниках", - написав Вілкул.

Уже вночі ворог завдав ще одного удару реактивним шахедом - цього разу по промисловому підприємству, де спалахнула пожежа, повідомив Вілкул. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу, лікарні забезпечені всім потрібним.

Оновлено. Станом на ранок 21 листопада кількість постраждалих зросла до 58, з них 6 дітей, троє лікарів швидкої та співробітники ДСНС, які допомагали людям.

У лікарнях міста перебувають 28 поранених, у тому числі п'ятеро дітей, молодшій дівчинці лише 3 роки, повідомив Вілкул.

У тяжкому стані 11 осіб, у реанімації перебуває 5 осіб, серед них хлопець 17 років. Лікарі роблять все необхідне для порятунку їхніх життів.

Внаслідок ударів по центру міста виникли 4 пожежі, всі загоряння загасили.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що пошкоджено в Кривому Розі

За попередніми даними, обходи ускладнюють постійні повітряні тривоги. Наразі відомо про пошкодження:

23 багатоквартирних будинків;

лікарні та закладів освіти;

об'єктів бізнесу і гаражів;

машин швидкої допомоги та автівок.

Унаслідок атаки виникло кілька пожеж: дві вже загасили, ще дві локалізували.

Через удар знизився тиск води в Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районах, виникли обмеження з постачанням газу та проблеми з електропостачанням. Ситуацію з газом стабілізували, окрім 7 багатоквартирних будинків, роботи з відновлення води і світла тривають.

Куди звертатися мешканцям пошкоджених будинків

Штаб допомоги людям розгорнули ще до опівночі в райвиконкомі поряд із місцем удару. Там можна отримати будматеріали на перший час - ОСБ, плівку тощо, а також написати заяву на матеріальну допомогу.

"Допомога, як і завжди, буде надана всім, кому вона потрібна", - запевнив Вілкул.

Чому реактивні "Шахеди" прориваються до міст: думка експерта

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначав, що росіяни суттєво змінили "меню" засобів нападу і додали до звичайних шахедів реактивні. За його словами, головний засіб їх збиття - ракети зенітних комплексів і ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів, яких бракує.

"І ми фактично протягом місяця дійшли до критичної ситуації з ракетами для наземних ЗРК та ракетами "повітря-повітря". Тому ці дрони прориваються до міст і кошмарять їх", - наголосив фахівець.

Експерт також оцінив, скільки таких дронів може виготовляти Росія, і пояснив, чому навіть високий рівень збиття не знімає загрози.

"Росіяни вийшли на цифру виробництва близько 3000 таких реактивних "Шахедів" на місяць. Це приблизно 100 на добу", - пояснив Криволап.

Нині, за його оцінкою, ППО збиває близько 80% таких цілей, але через їхню кількість навіть ті дрони, що долітають, створюють величезні проблеми.

Удари по Кривому Рогу - новини

Як повідомляв Главред, Кривий Ріг регулярно потрапляє під удари РФ. У ніч на 11 листопада окупанти атакували місто авіаційною ракетою Х-59/69 та ударними дронами, частина Кривого Рогу залишилася без світла.

Вранці 6 жовтня ворог атакував центр Кривого Рогу двома "Бандеролями". Під удар тоді потрапила територія однієї з міських лікарень. Унаслідок атаки були поранені.

Одним із найтрагічніших для міста став удар по торговому центру 21 серпня. Наступного дня рятувальники шукали дітей під завалами ТЦ. Кількість загиблих тоді зросла до 16, серед 130 постраждалих було 23 дитини.

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