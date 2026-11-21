Москва закуповує волокно в Китаї централізовано та величезними партіями, тоді як українські замовлення розподілені між сотнями компаній.

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Росія скуповує китайське оптоволокно для дронів, витісняючи з ринку Україну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціна волокна зросла з 4 до 30 доларів за кілометр

Росія закуповує волокно централізовано та у величезних обсягах

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Росія та Україна конкурують за запаси китайського оптоволокна, без якого не обходяться дрони на оптоволокні, невразливі для РЕБ. З весни ціна високоякісного волокна зросла з 4 до 30 доларів за кілометр, а країна-агресор отримала перевагу завдяки кращим фінансовим можливостям.

Про це пише Financial Times із посиланням на трейдерів та українських виробників дронів. На вартість також вплинув попит з боку центрів обробки даних, які використовують оптичне волокно.

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Провідний аналітик лондонської дослідницької компанії CRU, що спеціалізується на сировинних ринках, Ахмед Алі пояснив, що ринок зараз формують одразу кілька факторів.

"Глобальний попит на оптичне волокно дедалі більше формується завдяки будівництву дата-центрів для потреб штучного інтелекту та використанню волокна в дронах, на додаток до традиційного попиту з боку телекомунікаційного сектору. Дрони з оптоволокном почали помітно впливати на споживання оптоволокна у 2025 році, головним чином через російсько-українську війну. У 2026 році попит істотно зріс, причому Росія та Україна, як і раніше, забезпечують більшу частину споживання", - пояснив аналітик.

Чому Росія має перевагу в закупівлях оптоволокна

За словами українського трейдера, який займається постачанням волокна з Китаю, Москва закуповує його централізовано й у величезних обсягах. Українські ж закупівлі розпорошені між сотнями компаній і посередників, а з серпня частина волокна надходить без логотипів і маркування виробників.

Ситуацію на ринку трейдер описав однією фразою.

"Оптоволокно, яке не потрапляє в Україну, потрапляє в Росію. Це майже гра з нульовою сумою", - сказав він.

Засновник української компанії-виробника дронів TAF Industries Олександр Яковенко вважає, що зростання цін уже підриває економічну доцільність оптоволоконних дронів. За його словами, волокно лише для одного 30-кілометрового дрона може коштувати майже 1000 доларів, тому багато виробників обирають бездротові пристрої та термінали Starlink вартістю 300 доларів.

Скільки оптоволокна виробляє Китай

За даними одного з найбільших інвестиційних банків Китаю Huatai Securities, на цю країну припадає понад половина світового виробництва оптичного волокна та майже половина випуску готових оптичних кабелів. Аналітики банку прогнозують, що попит Росії та України може збільшити продажі волокна виробникам дронів до 146 млн кілометрів цього року - на 155% більше, ніж у 2025-му.

За їхніми оцінками, Україна планує виготовити не менше 3 млн FPV-дронів, а Росія - 3,5 млн.

Представниця компанії Potel Cable Group Джулія Лі розповіла FT, що з лютого попит на окремі види волокон, які використовують у дронах, зріс з нуля приблизно до половини продажів компанії. Продукцію продають у різні країни, часто через сторонніх дистриб’юторів.

"Ми не втручаємося в те, що клієнт хоче з нею робити... Головне - щоб нам заплатили", - сказала Лі.

У МЗС Китаю заявили, що країна суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

"Ми виступаємо проти використання питань, пов’язаних з війною, для дискредитації Китаю", - підкреслили у відомстві.

FPV-дрон / Інфографіка: Главред

Яку роль відіграє Китай у війні Росії проти України?

Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю "Главреду" звернув увагу, що Пекін уникає українського питання, щоб не зіткнутися з дипломатичним провалом і не втратити авторитет.

Говорячи про саму Росію, експерт підкреслив, що Кремль побоюється надто сильної залежності від Китаю.

"Для російських еліт набагато важливіше те, що республіканці програли вибори до Конгресу США, адже тепер усе, про що Путін домовився з Трампом, нічого не означає, це дурниця. У російській верхівці усвідомлюють, що їм вигідніше дружити зі США, ніж з Китаєм, оскільки Піднебесна їх з’їсть і не подавиться", - додав Загородній.

Дрони на оптоволокні - новини

Як повідомляв Главред, окупанти почали активніше застосовувати ударні безпілотники "Молнія" з керуванням через оптоволокно. За словами радника президента Сергія Бескрестнова (Флеша), такі дрони літають на висоті близько 50 метрів і проникають на 30 кілометрів углиб українського тилу. Засоби РЕБ не здатні вплинути на їхню роботу.

Росіяни також застосовували оптоволоконні дрони із заявленою дальністю до 50 кілометрів. Михайло Федоров у коментарі Business Insider попередив про загрозу таких безпілотників для логістики Сил оборони. Зазвичай радіус дії оптоволоконних дронів становить 10–25 кілометрів.

Масштаб атак безпілотників загалом зростає. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що в листопаді Росія може запустити до 6,5 тисяч реактивних дронів, що приблизно в 12 разів більше, ніж у серпні. Крім того, за його словами, противник застосовує десятки тисяч FPV-дронів на оптоволокні.

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