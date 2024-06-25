Радники Трампа придумали, як закінчити війну в Україні: у Reuters розкрили деталі

Україні не потрібно формально поступатися територією РФ. Однак, Україна навряд чи зможе відновити контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

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Радники Трампа представили план припинення війни РФ проти України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, 38 окрема бригада морської піхоти

Два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

Основні елементи плану були викладені в дослідницькій роботі, опублікованій дружньому до Трампа "Інститутом політики "Америка понад усе", де Кіт Келлог і Фред Фляйц обіймають керівні посади. Келлог і Фляйц обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках, пише Reuters.

Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

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Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити Росію та Україну за стіл переговорів.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав він.

Згідно з пропозицією, Москву також можна було б змусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Фляйц зазначив, що Україні не потрібно формально поступатися територією Росії. Однак, Україна навряд чи зможе відновити контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.

Для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для Києва. "Озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього, вважає Фляйц.

Повідомляється, що Трамп ознайомився зі стратегією і відреагував на неї позитивно.

"Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотний зв'язок", - сказав Фляйц.

Водночас представник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим експрезидентом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.

Мирний план Трампа

Прихильники Трампа опублікували книгу, в якій описано його можливу стратегію щодо війни Росії проти України. У ній прописано фактичне заморожування військових дій станом на поточний момент і початок переговорів Києва та Москви.

Втім, можуть існувати й альтернативні сценарії, за яких Трамп посилить підтримку України і піде на конфронтацію з Путіним. Детальніше читайте в матеріалі: Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа.

Тим часом президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. За його словами, закінчення війни в Україні має базуватися на справедливості та логіці, а не на обіцянках диктатора Володимира Путіна.

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