Радники Трампа придумали, як закінчити війну в Україні: у Reuters розкрили деталі

Два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
Основні елементи плану були викладені в дослідницькій роботі, опублікованій дружньому до Трампа "Інститутом політики "Америка понад усе", де Кіт Келлог і Фред Фляйц обіймають керівні посади. Келлог і Фляйц обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки Трампа під час його президентства у 2017-2021 роках, пише Reuters.
Згідно зі складеним планом, у разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо Київ відмовиться від переговорів США. Водночас Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.
Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.
Келлог заявив, що в разі перемоги Трампа на виборах буде вкрай важливо швидко посадити Росію та Україну за стіл переговорів.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав він.
Згідно з пропозицією, Москву також можна було б змусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.
Фляйц зазначив, що Україні не потрібно формально поступатися територією Росії. Однак, Україна навряд чи зможе відновити контроль над усією своєю територією в найближчій перспективі.
Для досягнення тривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки для Києва. "Озброєння України до зубів", ймовірно, буде ключовим елементом цього, вважає Фляйц.
Повідомляється, що Трамп ознайомився зі стратегією і відреагував на неї позитивно.
"Я не стверджую, що він погодився з нею або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотний зв'язок", - сказав Фляйц.
Водночас представник Трампа Стівен Чунг заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим експрезидентом або уповноваженими членами його передвиборчої кампанії.
Мирний план Трампа
Прихильники Трампа опублікували книгу, в якій описано його можливу стратегію щодо війни Росії проти України. У ній прописано фактичне заморожування військових дій станом на поточний момент і початок переговорів Києва та Москви.
Втім, можуть існувати й альтернативні сценарії, за яких Трамп посилить підтримку України і піде на конфронтацію з Путіним. Детальніше читайте в матеріалі: Війна з Путіним або "мир в обмін на території": у чому суть мирного плану Трампа.
Тим часом президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. За його словами, закінчення війни в Україні має базуватися на справедливості та логіці, а не на обіцянках диктатора Володимира Путіна.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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