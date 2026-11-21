Після саміту АТЕС у Шеньчжені на лідерів чекає G20 у Маямі, а Кремль досі не каже, чи поїде туди Путін.

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Трамп, Сі та Путін розігрують нову партію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот відео x.com/WhiteHouse

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На зустрічі лідери мали б вирішувати питання не лише України, а й Ірану

Путін веде переговори так само, як під час Мінська-1 і Мінська-2

Україна залишається пасивним глядачем

Недавня низка зустрічей лідерів США, Китаю та країни-агресорки Росії навряд чи наблизить реальні домовленості щодо України, адже Кремль грає в ту саму гру, що й під час Мінських угод. Київ же, на думку експерта, після зустрічі Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Шеньчжені лишається лише спостерігачем. Про це професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний заявив в інтерв'ю Главреду.

Чи приведуть зустрічі Трампа, Сі та Путіна до домовленостей щодо України

Експерт нагадав, що від самого початку, коли лише анонсували зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом в Америці, йшлося саме про низку зустрічей одна за одною. Вони, за його словами, мали відкрити перспективу певного врегулювання.

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"Нагадаю, йдеться не лише про Україну. Дуже гостра ситуація є й навколо Ірану. Теоретично ці троє людей мали б щось із цим вирішувати", - зазначив Розумний.

Він звернув увагу, що ця низка зустрічей стиснута в часі й не надто зручна з огляду на формат майданчиків. Утім лідери використали навіть економічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

За словами політолога, уся логіка цих контактів спрямована на пошук формули торгу, яка нарешті задовольнить усі сторони. Для Трампа, наголосив він, це звична стихія.

"Для Сі Цзіньпіна з його культурою це, можливо, дещо незвично. Але для Трампа мистецтво переговорів - спеціалізація, він навіть написав про це книжку", - сказав Розумний.

Як Путін веде переговори?

Щодо російського диктатора експерт ілюзій не має і проводить пряму паралель із Мінськими угодами.

"Як веде переговори Путін, ми самі бачили: Мінськ-1, Мінськ-2, потім зустріч із Зеленським. Усе це з тієї самої опери. Вони грають у ту саму гру, в яку грали завжди. І, на жаль, ми залишаємося в ролі пасивних глядачів цієї гри", - наголосив політолог.

Чи поїде Путін на саміт G20

Наступним майданчиком для контактів лідерів має стати саміт G20, який у грудні 2026 року приймуть США в Маямі. Американська сторона запросила на нього Путіна, однак у Кремлі досі уникають чіткої відповіді.

Ще 11 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення щодо участі Путіна в саміті поки не ухвалене.

Сама зустріч у Шеньчжені 19 листопада завершилася скромною спільною заявою: лідери пообіцяли діалог щодо зниження ядерних ризиків. Україна в порядку денному не фігурувала, а Іран у спільній заяві не згадали.

Як Трамп обіцяв завершити війну в Україні / Інфографіка: Главред

Чого досягли Трамп, Сі та Путін у Шеньчжені

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду звернув увагу на пункт підсумкової декларації про те, що в ядерній війні не може бути переможців. На його думку, цим сигналом Вашингтон і Пекін тиснуть на Кремль.

"Я вважаю, що таким чином США та Китай дотискають Путіна, щоб він не бешкетував і не допомагав Ірану. Позиції Пекіна та Вашингтона щодо ядерної програми Ірану співзвучні: обидві країни виступають проти того, щоб Іран мав ядерну зброю", - зазначив Загородній.

Натомість експертка з китайсько-російських відносин аналітичного центру CNA Corporation Елізабет Вішнік у коментарі Радіо Свобода вважає, що найбільше від зустрічі отримав саме Кремль. Путін уперше з 2017 року взяв участь у саміті АТЕС і обговорював глобальну безпеку з Трампом і Сі.

"Путін отримав чимало. Він був найбільшим переможцем на цій зустрічі", - сказала вона.

Зустріч Трампа, Сі та Путіна - новини

Як повідомляв Главред, тристороння зустріч лідерів США, Китаю та РФ відбулася на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters пояснив, чому ядерну угоду з Китаєм і Росією так важко укласти. За його словами, жодна держава не хоче добровільно віддавати половину свого арсеналу.

Напередодні зустрічі президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналісту NBC News Річарду Енгелю. Глава держави назвав удари по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки на українську інфраструктуру. Він також заявив, що Путін не виявляє жодної гнучкості в переговорах.

Українські експерти звернули увагу, що Україну на зустрічі в Шеньчжені не згадали. Політолог Фесенко пояснив, чому лідери оминули українське питання. Підсумкова декларація тристоронньої зустрічі містить положення про неприпустимість ядерної війни.

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