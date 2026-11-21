80-річна українська співачка через понад півстоліття порушила мовчання.

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Софія Ротару та Марія Ісак-Савко - "Червона Рута" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару; скріншот із відео

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Яку роль замість співачки отримала Софія Ротару

Від виконання якої пісні відмовилася Марія Ісак-Савко

Перша солістка легендарного вокально-інструментального ансамблю (ВІА) "Смерічка" Марія Ісак-Савко вперше відверто розповіла, як Софія Ротару "відібрала" у неї головну роль у культовому фільмі "Червона рута". У розмові з журналістом Ростиславом Калацинським артистка зізналася, що досі ображається через цю ситуацію.

За словами співачки, спочатку саме її затвердили на роль головної героїні Оксани. При цьому легендарна композиція "Водограй" у фільмі звучить у її виконанні в дуеті з Назарієм Яремчуком, тоді як у кадрі глядачі бачать Софію Ротару та Василя Зінкевича. Савко також зазначила, що натомість їй пропонували заспівати у фільмі російську пісню "А кавалерів мені цілком вистачає", однак вона категорично відмовилася.

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Марія Ісак-Савко - "Червона Рута" / скрін з відео

"Тоді в мене не було амбіцій… Але в мене залишилася образа", - зізналася артистка.

Як розповіла Марія Ісак-Савко, художній керівник ансамблю "Смерічка" Левко Дутковський пізніше казав їй, що зйомки мали відбуватися за зовсім іншим сценарієм. Однак у вирішальний момент режисер фільму Роман Олексів наполіг на тому, щоб головну жіночу роль виконала саме Софія Ротару.

Софія Ротару та Василь Зінкевич / скріншот із відео

Нагадаємо, музичний фільм "Червона рута", що вийшов на екрани в 1971 році, став знаковим явищем для української естради та приніс всесоюзну славу Софії Ротару, Назарію Яремчуку, Василю Зінкевичу та ВІА "Смерічка". Фільм було знято в Карпатах, а пісні композитора Володимира Івасюка, що прозвучали в ньому, миттєво перетворилися на народні хіти.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

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