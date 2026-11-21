Роман Ясиновський відверто розповів про зарплати українських акторів.

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Роман Ясиновський працює водієм таксі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Ясиновський

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Скільки заробляє Роман Ясиновський у театрі

Чому артист не може відмовитися від роботи в таксі

Відомий український актор Роман Ясиновський, який прославився завдяки ролям у військовій драмі "Кіборги" та серіалі "Спіймати Кайдаша", відверто розповів про фінансові труднощі. В інтерв’ю "РБК-Україна" артист зізнався, що зарплата не дозволяє йому повноцінно забезпечувати себе та доньку, через що він продовжує підробляти водієм таксі.

За словами актора, сьогодні він задіяний приблизно в 18 постановках театру Франка, хоча далеко не у всіх виставах грає головні ролі - інколи йдеться про участь у масових сценах. Спочатку Ясиновський важко сприймав невідповідність між докладеними зусиллями та оплатою праці, але з часом змирився з реаліями, хоча й не приховує бажання заробляти більше.

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Роман Ясиновський - зарплата / фото: instagram.com, Роман Ясиновський

"Та годі, спочатку я якось думав, що це несправедливо, але потім я це прийняв. Так, мені хочеться більшої зарплати, звичайно, бо цієї зарплати в театрі мені дуже не вистачає", - поділився артист.

Незважаючи на зайнятість на сцені, регулярні зйомки в кіно та викладацьку діяльність, Роман, як і раніше, приймає замовлення в службі таксі. Тепер поїздки за кермом перестали бути для нього основним джерелом доходу, проте залишаються суттєвою підмогою для сімейного бюджету, дозволяючи покривати основні витрати.

Роман Ясиновський - фільми та серіали / фото: instagram.com, Роман Ясиновський

"Мені конкретно потрібно заробляти приблизно 2000 доларів на місяць. Саме стільки, щоб покрити свої потреби та потреби доньки. А в театрі моя зарплата становить 23 тисячі. Я викладач, але навіть не буду говорити, скільки це коштує", - розповів актор.

Ясиновський додав, що навчився поєднувати роботу в таксі зі своїм насиченим графіком, підвозячи пасажирів по дорозі на тренування або повертаючись додому після вистав. Хоча зараз на замовлення йде значно менше часу, ніж раніше, повністю відмовитися від цього додаткового заробітку зірка кіно поки що не може.

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