Для цього є Формула миру Зеленського: в РНБО зробили заяву про мирні переговори з РФ

Агресивна війна Росії проти України у будь-якому випадку закінчиться переговорами, однак це має бути не перемир'я тривалістю в кілька років, а стійкий мир на десятиліття. Про це секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив у відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа".
Він наголосив, саме з цією метою була розроблена і просувається формула миру президента України Володимира Зеленського. Секретар РНБО висловив надію, що ця ініціатива буде підтримана учасниками Глобального саміту миру, що пройде у червні в Швейцарії.
"Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру", – наголосив Литвиненко.
Він також заявив, що Україна потребує не просто перемир'я, а стійкого миру на десятиліття, який забезпечить сталий розвиток України. Тому, за словами секретаря РНБО, важливі безпекові гарантії.
"Безпекові угоди, що реалізують тогорічну заяву G7 – без найменшого сумніву важливий крок. І ми високо цінуємо зусилля президента Фінляндії Александра Стубба й усього фінського народу, який як ніхто знає критичне значення безпеки для сусідів Росії", - сказав секретар РНБО.
На його думку, Україні потрібні саме чіткі гарантії, і фінський приклад чітко показує, що єдиною справжньою гарантією безпеки в Європі є членство в НАТО.
Литвиненко підкреслив, що саме тому Україна сподівається отримати запрошення до членства в НАТО на липневому саміті у Вашингтоні. Він також вказав на те, що вступ до північноатлантичного Альянсу відбудеться "не завтра", однак офіційне запрошення України до НАТО "охолодить багато гарячих голів у РФ".
"Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки", – резюмував секретар РНБО.
Хто такий Олександр Литвиненко
Український учений, державний діяч, генерал-майор запасу. З 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року - заступник Секретаря РНБО. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року - директор Національного інституту стратегічних досліджень. З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки. З 26 березня 2024 року - Секретар РНБО, пише Вікіпедія.
Саміт миру у Швейцарії - що відомо про Глобальний саміт миру
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що під час Глобального саміту миру у Швейцарії не обговорюватимуть процес завершення агресивної війни РФ проти України.
Хоча Україну не підштовхують до переговорів з Росією, у світі все ж є така атмосфера. Київ планує за результатами Саміту миру отримати механізм для розв'язання безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. Перш ніж розпочати переговори з Москвою, необхідно створити детальний план, узгоджений зі світовою спільнотою. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Україна сподівається на участь Китаю у Глобальному саміті миру, що відбудеться в червні в Швейцарії, оскільки офіційний Пекін має значний вплив на Росію. Про це також зазначив президент України Володимир Зеленський.
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