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Путін зробив ганебну заяву про наступ на Київ і вибухнув "умовами миру"

Андрій Ганчук
14 червня 2024, 13:29оновлено 14 червня, 14:14
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Російські окупанти, які мріяли "захопити Київ за три дні", нібито й не збиралися цього робити, сказав кремлівський керівник Володимир Путін.
Війська РФ, Путін
У Росії "зібралися" працювати за так званою ініціативою Путіна з Китаєм / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Голова Росії Володимир Путін вибухнув порцією пропагандистських заяв. Російські окупанти нібито приходили не "брати Київ за три дні", а, мовляв, примушувати Україну, яка ні на кого не нападала, до миру.

Росія нібито не збиралася "брати Київ"

"Жодного політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було, це була операція з примусу до миру", - цитують Путіна пропагандисти РІА Новости.

Крім того, він розповів, що в березні позаминулого року Росія, після того, як повномасштабно напала, нібито не збиралася анексувати Херсонську і Запорізьку область за "умови" так званого доступу окупантам у захоплений Крим.

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Окупанти розмріялися про "коридор до Криму"

"Москва в березні 2022 року не відкидала збереження суверенітету України над Херсонською та Запорізькою областями, але за умови суходільного доступу для Росії до Криму", - наголосив Путін.

Нагадаємо, Росія анексувала Запорізьку та Херсонську область, записала її у свою Конституцію, але не контролює обласні центри. У листопаді ЗСУ звільнили Херсон, а окупанти звідти втекли.

Путін назвав "умови миру" від Росії

Перша "умова" - українські війська начебто мають вивести свої військові сили з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Причому в межах адміністративних кордонів регіонів.

Друга - Україна нібито має відмовитися від вступу до НАТО.

Мовляв, якщо Україна піде на ці кроки, Москва припинить вогонь і почне перемовини.

Путін перейшов до погроз

Глава Кремля сказав, що це нова "мирна пропозиція" окупантів.

"Сьогодні ми робимо ще одну конкретну, реальну мирну пропозицію", - заявив Путін і додав, що в разі відмови умови, мовляв, будуть іншими.

Росія зібралася співпрацювати за своєю "мирною пропозицією" з Китаєм

Глава МЗС РФ Сергія Лавров заявив, що так звану ініціативу Путіна російська влада збирається використати в рамках співпраці з Китаєм.

Що "запропонував" Путін Україні - головні тези:

Наводимо цитати Путіна, які записали журналісти правлячого кремлівського режиму. Публікуємо вигадки окупантів.

  • Москва негайно припинить вогонь і заявить про готовність до перемовин після виведення Києвом військ з території "нових регіонів" Росії.
  • Друга умова для перемовин - заява Києва про відмову від намірів вступити до НАТО.
  • Росії для мирного врегулювання також потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація і денацифікація.
  • Йдеться не про замороження конфлікту, а про повне його припинення.
  • Базові угоди щодо мирного врегулювання української кризи мають бути зафіксовані, природно, пропонується скасування санкцій проти Росії.
  • Росія тим самим сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід і Київ відмовляться, то відповідальність за кровопролиття буде на них.
  • Москва усвідомлює відповідальність за стабільність у світі і підтверджує готовність до діалогу з усіма країнами, це не повинна бути імітація розмови.

Саміт миру у Швейцарії - на чому наполягає Україна:

У Швейцарії 15-16 червня відбудеться Саміт миру, під час якого обговорюватимуть мирні ініціативи України. Президент Зеленський побував у Франції та Німеччині і зробив низку заяв, у яких підкреслив, що Київ не піде на "мир в обмін на території".

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Раніше Володимир Зеленський називав план України щодо перемовин із Росією. За його словами, Київ спільно з країнами-партнерами має намір створити план справедливого миру, який потім мають обговорювати з Москвою.

Україна наполягає на формулі миру Києва, згідно з якою Росія має вивести всі свої війська з окупованих українських територій і понести покарання за війну. Росія, своєю чергою, намагається заручитися підтримкою Китаю для реалізації "ініціатив", спрямованих на заморожування війни.

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