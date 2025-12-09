£100 млрд для України: коли ЄС оголосить рішення про конфіскацію заморожених активів РФ

Активи розглядаються як інструмент тиску на Путіна і спосіб запобігти вимушеним поступкам України в рамках мирного плану.

Стармер заявив, що угоду про російські активи буде досягнуто за кілька днів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

Угода про вивільнення заморожених російських активів буде досягнута найближчими днями

Ці кошти мають стати ключовим ресурсом для підтримки України

Основна частина активів - у Бельгії, яка поки що гальмує рішення

Угода про розблокування заморожених російських активів у Європі на суму до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для допомоги Україні буде досягнута всього за кілька днів. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, переговори про припинення війни досягли "критичної стадії", пише The Times.

У понеділок, 8 грудня, британський прем'єр-міністр провів переговори з президентом України Зеленським, а також із главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обговорити останні мирні пропозиції США. Лідери також обговорили зусилля Європи щодо вивільнення коштів, заморожених на рахунках у європейських банках, - або для фінансування військових дій, що тривають в Україні, або для оплати відновлення країни в разі укладення мирної угоди.

"Згодом високопоставлені джерела в уряді висловили оптимізм щодо того, що угода близька і буде оголошена на цьому або наступному тижні", - пише The Times.

Зокрема, йдеться і про приблизно 8 млрд фунтів стерлінгів, які зберігаються на банківських рахунках у Британії.

Видання зазначає, що це фінансування розглядається як найважливіший важіль тиску для європейців і України на мирних переговорах, які очолює президент США Дональд Трамп. Воно забезпечить надійне джерело фінансування України для ведення війни ще на два роки, посиливши тиск на Москву в той час, коли європейські лідери занепокоєні тим, що глава Кремля Володимир Путін бере гору.

Також ці активи розглядаються як один із небагатьох козирів, які дадуть змогу не допустити фактичного нав'язування Україні будь-якої угоди з боку Вашингтона.

The Times зазначає, що Бельгія, де зосереджена більша частина заморожених активів РФ, поки що затримує угоду. Бельгійський уряд виступає проти переказу коштів для України через побоювання, що він може опинитися в ситуації, коли виникне юридична відповідальність за суму, що дорівнює третині річного ВВП країни.

Але все ж представник уряду Британії налаштований оптимістично.

"Ми сподіваємося, що угоду буде укладено приблизно наступного тижня", - сказав він у коментарі The Times.

Крім того, після зустрічі лідерів Британії, України, Франції та Німеччини, джерело розповіло, що сторони обговорили на ній "позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України".

Зустріч Зеленського з європейськими лідерами

8 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Після зустрічі на сайті британської заяви було опубліковано заяву, в якій йдеться про те, що всі лідери погодилася, що зараз критичний момент. Тому необхідно продовжувати нарощувати підтримку України та економічний тиск на главу Кремля Володимира Путіна, щоб покласти край війні.

Як писав Главред, 8 грудня Зеленський заявив, що радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану", яку планують завершити вже у вівторок.

Глава держави підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання - територій, повоєнного відновлення і гарантій безпеки - поки що не вирішено.

Тим часом американське видання Axios з посиланням на двох українських чиновників пише, що президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками в мирному плані президента Дональда Трампа.

