"Дірку від бублика отримаєте": Мельник жорстко відкинув пропозиції капітуляції України

Київ готовий до конкретних кроків заради справедливого і тривалого миру, однак територіальні поступки виключені.

Андрій Мельник зробив різку заяву в ООН / Колаж: Главред, фото: скріншот

Постпред України при ООН заявив, що Україна не продає ні суверенітету, ні територій

Мельник подякував США за дипломатичні зусилля в мирних ініціативах

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом.

9 грудня під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН Мельник заявив, що Україна хотіла б висловити подяку США за нещодавні мирні зусилля.

"Ми розраховуємо на силу і майстерність американської дипломатії", - зазначив він.

Мельник підтвердив, що Київ готовий до конкретних кроків для відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. При цьому він наголосив, що територія і суверенітет України не продаються.

"Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну", - сказав постпред України.

Крім того, у своїй промові Мельник звернув увагу на держави, які продовжують фінансувати російську військову машину. Він закликав запровадити масові вторинні санкції проти всіх країн, що сприяють обходу вже існуючих обмежень. За його словами, припинення потоків "брудних грошей", які надходять до Москви, може істотно змінити хід війни.

"Щойно цей потік почне зникати, Путін буде першим, хто прагнутиме до припинення вогню", - наголосив дипломат.

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та її європейські союзники опрацьовують "рамковий документ, гарантії безпеки і план відновлення". 10 грудня оновлене бачення мирного плану передадуть США.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України зараз ближче, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

вимогу Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);

прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент У Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

Чого хоче Путін: думка експерта

Політичний експерт Віталій Кулик вважає, що Путіну потрібно зберегти переговорний процес, оскільки, на його думку, він веде його до бажаного результату.

"А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

