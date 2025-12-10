Трамп наполягає на поступках Росії: експерт назвав дві головні вигоди для США

Зеленський наголошує, що Київ не віддасть території, водночас США шукають способи змусити Україну піти на поступки.

https://glavred.net/world/tramp-nastaivaet-na-ustupkah-rossii-ekspert-nazval-dve-glavnye-vygody-dlya-ssha-10723046.html Посилання скопійоване

Україна рішуче відкидає будь-які спроби примусити її віддати території / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, ОП

Головні тези:

Політолог Чижов пояснив економічні та політичні причини позиції США

Трамп бачить Україну слабшою та прагне здобути лаври миротворця

Бізнес-підхід Трампа може стимулювати територіальні поступки

Україна не планує віддавати свої території, наголосив президент Володимир Зеленський, адже це суперечить закону, Конституції, міжнародному праву та моральним нормам. Водночас, за словами політолога Георгія Чижова, Києву, можливо, доведеться піти на певні неофіційні поступки.

"Офіційно Україна нічого не віддасть росіянам. Проте треба розуміти, що воєнна ситуація складається зараз, на жаль, не на користь Києва. І все ж таки Україні, імовірно, доведеться неофіційно поступитися та визнати деякі території окупованими", – пояснив Чижов у коментарі для 24 Каналу. відео дня

Президент додав, що Москва наполягає на передачі українських територій, проте він "не хоче нічого віддавати і бореться за це", а Вашингтон, на його думку, шукає компроміс.

Причини позиції США щодо територіальних поступок України

Політолог також висвітлив можливі причини позиції США щодо територіальних поступок України.

"Перша причина пов'язана з бізнес-підходом Дональда Трампа. Росія пропонує йому та його оточенню, рідним і близьким, які все більше підключаються до переговорів, якісь вигідні умови, концесії, сумісне підприємство. Хоча зараз очевидно, як Росія вчиняє з іноземними підприємствами, які були зареєстровані на її території і працювали там багато років. Росіяни, як зауважив він, їх зараз легко націоналізують. Проте тут працює логіка рієлтора, у якого досить короткий цикл – від року до п'яти. Можна встигнути щось побудувати, продати і вийти у профіт. Це чисто економічна причина, яка працює і з адміністрацією Трампа, і з ним самим", – пояснив Чижов.

Друга причина, на його думку, пов’язана з бажанням Трампа здобути лаври миротворця.

"Він побачив можливість дотиснути обидві сторони. Однак американський президент вважає Україну слабшою. Тому він припускає, що може зараз дотиснути Київ і йому здається, що так вчинити простіше, ніж конфронтаційно працювати з Москвою", – додав експерт.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Як Трамп оцінює ситуацію з переговорами щодо миру в Україні

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп зазначив, що Росія нині перебуває у більш вигідній позиції у переговорах, підкресливши, що це велика держава, і з нею складно сперечатися.

Водночас Трамп повідомив, що українська делегація позитивно сприйняла оновлений мирний план, запропонований США. За його словами, документ отримав високу оцінку від його заступників та найближчих радників, хоча президент України ще не мав змоги детально ознайомитися з пропозицією.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна і Росія зараз, на думку президента Фінляндії Олександра Стубба, ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за роки війни. Перемовини наразі ведуться навколо трьох окремих документів.

Напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не веде переговорів з Росією, оскільки Москва не демонструє жодного інтересу до цього процесу.

Крім того, президента США Дональда Трампа можуть переконати в тому, що варто відмовитися від тиску на Україну і продовжити їй постачати зброю для ЗСУ. Про це в етері Еспресо розповів віцепрезидент Обʼєднаної конфедерації країн НАТО, директор з розвитку данської компанії Eldon Biologicals Володимир Джиджора.

Читайте також:

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред