Тисячі 'багнетів' із винищувачами: WSJ про сценарій введення західних військ в Україну

Повітряний простір України можуть патрулювати військові літаки, що базуються за межами країни.

Обговорюється план відправки військ в Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Головне:

План включає формування двох окремих наземних груп

Передбачається залучення понад 10 000 військовослужбовців

Європейське військове керівництво підготувало стратегічний план розміщення військ на території України, який включає формування двох окремих наземних груп.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на слова одного з європейських дипломатів, який пояснив, що перша група займатиметься підготовкою українських військових і наданням їм допомоги, а друга - зосередиться на створенні сил стримування, щоб запобігти можливому новому наступу з боку Росії.

План передбачає залучення понад 10 000 військовослужбовців. При цьому повітряний простір України патрулюватимуть військові літаки, що базуються за межами країни.

За даними джерела, до розробки цієї ініціативи були також залучені американські генерали, включно з представниками командування НАТО.

Видання зазначає, що країни Європи очікують від адміністрації президента США Дональда Трампа ясної позиції щодо ступеня американської підтримки цього проекту.

У серпні Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон готовий задіяти ВПС для підтримки союзників в Україні, проте участь сухопутних військ США він виключив.

Європейські офіційні особи, знайомі з переговорами, також повідомляють, що Київ наполягає на активнішій ролі США в майбутній системі гарантій безпеки. На їхню думку, тільки військова присутність Америки може змусити Росію сприймати ці гарантії всерйоз.

Введення західних військ в Україну - позиція НАТО

Рішення про присутність іноземних військ на території України - це виключно право Києва, і Москва не має повноважень диктувати такі умови. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Празькому оборонному саміті.

Рютте підкреслив, що здивований самим фактом, що Європа взагалі звертає увагу на думку Росії з приводу розміщення союзних сил в Україні.

Введення іноземних військ в Україну - новини за темою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

