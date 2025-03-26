В ОП натякнули на кількість і ймовірні місця розміщення європейських військ в Україні

Україна розраховує на потужну європейську військову присутність, наголосив Ігор Жовква.

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В Україну можуть ввести європейські війська / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

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Україна потребує "серйозного" внеску Європи у вигляді військового контингенту

Недостатньо 5 тисяч або 10 тисяч європейських військових

Для завершення війни Україна потребує "серйозного" внеску Європи у вигляді військового контингенту, готового відстоювати мир силою, заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Нам не потрібна просто присутність, щоб продемонструвати, що Європа тут. Нам не потрібні миротворці, "блакитні шоломи", неозброєні або будь-які інші", - цитує його France24.

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Україна не вимагає від європейських військових участі в бойових діях, тому що міжнародні війська не будуть розміщені на лінії фронту, де Україна насамперед має покладатися на власну армію, зазначив представник ОП.

Він сказав, що Україна розраховує на потужну європейську військову присутність у країні, а також на солдатів, готових до різних сценаріїв, включно з ракетними або дроновими атаками.

"Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попередив він.

Говорячи про кількість європейських сил в Україні, заступник глави ОП звернув увагу на те, що "недостатньо 5 тисяч або 10 тисяч військових". Він не виключив, що європейські сили можуть допомагати в захисті кордону України з Білоруссю, що дасть змогу вивільнити українські війська для виконання завдань у більш небезпечних регіонах.

"І справа не тільки в кількості... Це також їхня готовність воювати, готовність обороняти, готовність бути озброєними і розуміння, що Україна є невід'ємною частиною європейської безпеки. Нам не потрібна міжнародна присутність десь у Львові", - додав Жовква.

Введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер назвав, скільки миротворців країни-союзники направлять в Україну. Чисельність миротворчих військ, які західні держави введуть в Україну, буде більше 10 тисяч військових.

Раніше з'явилися нові дані про розміщення миротворців - будуть не тільки наземні війська. Миротворчі сили в Україні можуть включати не тільки наземні війська, а й авіацію, а також флот союзників.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну. Він розглядає варіант введення миротворців в Україну під керівництвом Організації Об'єднаних Націй.

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Хто такий Ігор Жовква? Ігор Жовква — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол. Кандидат політичних наук (2005). Доцент (2014). Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (з 2014). Заступник Керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 року, пише Вікіпедія.

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