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У Трампа оголосили про умову зниження нових тарифів

Андрій Ганчук
3 квітня 2025, 20:24
337
Адміністрація США відкрита до перемовин.
Лутник, США
Країни повинні купувати більше товарів зі США - Лутник / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента України

Що сказав Лутник:

  • Штати вже ведуть перемовини з країнами-партнерами щодо тарифів
  • США готові до поступок, якщо країни збільшать імпорт американських товарів

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа веде перемовини з основними торговельними партнерами про умови зниження нових тарифів. Щоб добитися такого рішення від Вашингтона, країнам потрібно переглянути свої правила торгівлі та дозволити більше імпорту американських товарів. Про це заявив міністр торгівлі Говард Лутник.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що перемовини з країнами тривають відтоді, як Трамп оголосив про взаємні мита і глобальний базовий тариф у 10%.

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Утім, у Штатах залишили відкритими вікно для переговорів щодо зниження тарифів. Для цього країнам слід змінити свої правила у сфері торгівлі та створити умови для збільшення імпорту американських товарів.

"Ключове питання: чи візьмуть вони наші сільськогосподарські продукти? Чи будуть вони ставитися до нас справедливо? Чи можуть вони ставитися до нас справедливо? І відповідь, з часом, буде такою: так. Американські продукти будуть краще продаватися в інших частинах світу", - сказав Лутник.

За словами міністра, світ навряд чи зможе ефективно відповісти на американські мита, а країнам не вдасться добитися винятків. Утім, адміністрація Трампа все ж продовжуватиме перемовини, щоб забезпечити більш справедливе ставлення до товарів зі США.

"Я очікую, що більшість країн почнуть справді переглядати свою торговельну політику щодо Сполучених Штатів Америки і припинять нас "чіпляти". Припиніть говорити, що ми не можемо продавати нашу кукурудзу в Індії. Припиніть говорити, що ми не можемо продавати наше м'ясо де завгодно", - наголосив Говард Лутнік.

Нові тарифи Трампа - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, 2 квітня Дональд Трамп зробив заяву про введення торговельних мит щодо понад 180 країн. Базове мито на імпорт усіх товарів у США - 10%. Максимальне - до 40-50%. Щодо України застосовано стандартне мито в 10%.

США не застосували тарифи проти Росії, КНДР, Білорусі та Ірану. У Білому домі пояснили, що Штати не торгують із цими країнами.

"Сполучені Штати не торгують із Росією", - розповів міністр фінансів США Скотт Бессент і нагадав про чинні американські санкції щодо РФ.

Рішення Трампа про мита - провокація глобальної торгової війни, сказав Главреду політолог Петро Олещук. На його думку, Трамп знищує єдність Заходу, що призведе до зміни геополітичного порядку. Наступний президент Штатів уже не зможе виправити ситуацію.

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"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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