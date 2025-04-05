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Введення іноземного контингенту в Україну: Зеленський про деталі важливих переговорів

Олексій Тесля
5 квітня 2025, 17:20
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У Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.
Скріншот
Володимир Зеленський обговорив розміщення іноземного контингенту в Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • Відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів
  • Союзники підтримають армію України, що дозволить їй продовжувати боротьбу

Президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі переговорів про розміщення безпекового контингенту європейських партнерів.

Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном із Великої Британії та генералом Тьєррі Буркхардом із Франції.

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"Докладаємо зусиль для безпеки в Україні та надійних гарантій безпеки. Маємо відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений контингент партнерів з безпеки", - зазначив президент.

"Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні", - додав Зеленський.

Скріншот
/ president.gov.ua

Зі свого боку, міністр оборони України Рустем Умеров назвав "важливою стратегічною" зустріч за участю начальників штабів України, Франції та Великої Британії, основною темою якої було "залучення партнерів до забезпечення безпекових договорів України після завершення бойових дій".

Введення іноземного контингенту в Україну: Зеленський про деталі важливих переговорів
/ Главред

Сторони також "провели ґрунтовні консультації щодо гарантій безпеки для України та майбутньої архітектури миру в Європі", "обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб, у разі припинення бойових дій, мати змогу оперативно імплементувати й реалізувати плани Коаліції Охочих", "гарантування стабільності, запобігання новій агресії та створення передумов для відновлення країни".

Скріншот
/ @CEMA_FR

Подробиці переговорів у Києві

Начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії під час візиту до Києва обговорили з українською стороною потреби і завдання української армії з метою надання їй довгострокової підтримки у відбудові та розвитку, повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил Франції.

"Зміцнення української армії має важливе значення і є першою гарантією безпеки країни для міцного миру в Україні. Водночас Франція та Велика Британія тісно співпрацюють, щоб визначити та розробити в рамках міжнародної коаліції операції із забезпечення безпеки, які дадуть змогу утримати Росію від нового великомасштабного вторгнення після відновлення миру", - ідеться в повідомленні в Х.

Скріншот
/ @EtatMajorFR

Начальник Генштабу ЗС Франції генерал Тьєррі Буркхард, коментуючи візит, зазначив, що метою зустрічей було надання рішучої підтримки армії України, яка дасть змогу їй продовжувати боротьбу.

Крім того, написав Буркхард у соцмережі Х, велися обговорення для того, щоб визначити довгострокову стратегію реконструкції та трансформації моделі армії України, перші гарантії безпеки цієї країни, а також варіанти забезпечення безпеки після реалізації режиму припинення вогню.

Скріншот
/ @CEMA_FR

"Водночас ми хочемо забезпечити міцний і надійний мир в Україні, що є найважливішою умовою безпеки європейського континенту", - наголосив Буркхард.

Скріншот
@CEMA_FR

Сценарій введення миротворців в Україну - останні новини за темою

Раніше в ОП зробили заяву з приводу ймовірності відправки військ країн Європи в Україну. Київ веде предметні переговори з Лондоном і Парижем з питання введення в Україну сил стримування, сказав Павло Паліса.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

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Хто такий Тьєррі Буркгар

Тьєррі Буркгар (Thierry Burkhard) - французький генерал, начальник Головного штабу Збройних сил Франції.

Закінчив Сен-Сір (випуск імені Вільної Франції), потім Піхотну школу в Монпельє. У 1989 році почав службу у 2-му парашутному полку Іноземного легіону в Кальві, де командував підрозділом командос і в 1992 році отримав звання капітана. До 1996 року став командиром роти з досвідом дій у Гвіані, Іраку, колишній Югославії, Чаді та Габоні. У 2000 році отримав під своє командування батальйон 4-го навчального полку Легіону, пише Вікіпедія.

У 2008-2010 роках обіймав посаду начальника штабу 13-ї напівбригади Іноземного легіону в Джибуті. У 2010-2013 роках відповідав за зв'язки з громадськістю в Головному штабі Збройних сил, у 2013-2015 роках був військовим радником Національного центру по боротьбі з тероризмом при адміністрації президента Франції, з 2015 року служив у Центрі планування та проведення операцій Головного штабу Збройних сил Франції.
31 серпня 2018 року Буркгара призначили інспектором сухопутних військ, 2019 року - начальником Головного штабу сухопутних військ. За роки військової кар'єри виконував різні завдання в Кот-д'Івуарі та Афганістані.

22 липня 2021 року призначений начальником Головного штабу Збройних сил Франції після відставки генерала Лекуантра. Першим завданням Буркгара на новій посаді стало здійснення оголошеного скорочення французької військової присутності в зоні Сахеля, де налічувалося близько 5000 французьких військовослужбовців.

15 серпня 2021 року розпочалася операція Agapan з евакуації з Афганістану французьких громадян через наступ угруповання "Талібану".

15 серпня 2022 року французькі війська були повністю виведені з Малі, водночас ще в липні Буркахр заявив, що антифранцузькі й антизахідні настрої в цій країні стали реальністю.

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