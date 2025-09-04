Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Путін - губернатор Техасу": Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні

Віталій Кірсанов
4 вересня 2025, 13:58
3660
Рютте висловив здивування, чому Європу взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні.
Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні
Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Що сказав Марк Рютте:

  • Європі потрібно перестати робити Путіна занадто впливовим
  • РФ залишиться дестабілізуючою і конфронтаційною силою в Європі

Не в Кремлі вирішувати, чи може Україна на своїй території мати іноземні війська як гарантії безпеки. З такою різкою заявою виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Празькому оборонному саміті Міжнародного інституту стратегічних досліджень, передає The Guardian.

Рютте висловив здивування, чому Європу взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні.

відео дня

"Росія не має до цього жодного стосунку. Україна - суверенна держава. Якщо Україна хоче бачити у себе сили, що гарантують безпеку, для підтримки мирної угоди, це її справа. Ніхто інший не може це вирішити", - твердо заявив генсек НАТО.

Він висловив думку, що Європі справді потрібно перестати робити російського диктатора Володимира Путіна занадто впливовим.

"Він губернатор Техасу, і не більше того. Тож давайте не будемо сприймати це занадто серйозно", - закликав Рютте.

Він додав, що європейцям не слід бути наївними щодо "дестабілізуючої, конфронтаційної" сили Росії, саме тому він хоче обговорити необхідність нарощування європейського військового потенціалу для забезпечення миру на континенті:

"Ця тенденція не зміниться і не повернеться назад найближчим часом. Росія є і в доступному для огляду майбутньому залишиться дестабілізуючою і конфронтаційною силою в Європі та світі", - зазначив він.

У зв'язку з цим Рютте нагадав, що РФ і Китай уже інвестують у модернізацію своїх збройних сил, і тому Європі слід реагувати на це "дивовижними, я б сказав, приголомшливими темпами". Він додав, що країнам Європи потрібно випускати зброї більше і швидше, щоб відповідати рівню Росії.

Рютте стверджує, що, незважаючи на ухвалення амбітних цільових показників витрат на оборону на початку цього року, "самих лише готівки недостатньо для забезпечення безпеки".

"Нам потрібні потенціал, реальна вогнева міць, важкий метал, а також нові технології, і саме це наша оборонна промисловість у всьому Альянсі має забезпечувати швидше, ніж будь-коли, як у Європі, так і в США. Просто по всьому Альянсу ми виробляємо недостатньо", - заявив генсек.

При цьому він відзначив деякі успіхи в оборонному виробництві: "Ми вже переломили ситуацію у сфері оборонного виробництва, особливо в тому, що стосується боєприпасів. Ми поступово поповнюємо наші запаси і скорочуємо розрив у виробництві з Росією".

Західні війська в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що зараз обговорюють варіант із розміщенням на території України європейського військового контингенту, але це не гарантія безпеки, а сили стримування.

Він зазначив, що європейські війська не стоятимуть на лінії фронту і не виступатимуть військовим щитом для України.

Відправлення військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, глава Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання направлення в Україну миротворців для забезпечення миру після припинення російської війни "все ще перебуває в зародковому стані".

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш говорив, що Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення спрямувати військові контингенти в Україну, надавши необхідну інфраструктуру і логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть.

Водночас міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією.

Читайте також:

Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворча місія Марк Рютте війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдала ракетного удару по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви

РФ завдала ракетного удару по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви

16:34Україна
Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причина

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причина

16:07Україна
"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Кінець чорної смуги та незгод: яким ТОП-3 знакам вересень принесе новий етап

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює все

Українська гривна – не гроші: історик розкрив факт, який змінює все

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:34

РФ завдала ракетного удару по гуманітарній місії на Чернігівщині: є жертви

16:32

Помер відомий італійський дизайнер Джорджіо Армані

16:25

Важливий продукт в Україні продають за "смішною" ціною - що стрімко подешевшало

16:22

Їх зраджують: людям, народженим у певні дати, не щастить у коханні

16:19

Чим загустити сметанний крем: маленький секрет, який врятує всю стравуВідео

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
16:11

"Мене скинули з зоряного п’єдесталу": екстренерка Ірина Сопонару розповіла, чому повернулася в "Лігу Сміху" як гравець

16:07

Скандальну ексочільницю Хмельницького МСЕК випустили з-під варти - в чому причинаФото

16:05

"Венсдей" 2 сезон: шокуючі смерті в новому сезоні серіалу на Netflix

15:28

800 кг вибухівки дістануть до Москви: ЗМІ про нову українську балістику

Реклама
15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 вересня: Овнам - відкритий шлях, Ракам - не боятися

15:16

"Росія готова": у Зеленського розкрили сценарій закінчення війни

15:14

Взуття, яке підійде кожній жінці: модні чоботи на осінь-2025Відео

14:57

Рада повертає кримінальну відповідальність за СВЧ: деталі

14:41

Популярний міф розвіяно: чи можна зекономити паливо на нейтральній передачіВідео

14:22

Україна може підірвати "ямальський хрест": прогноз далекобійних ударів по РФ

14:20

Більше такою не побачимо: Горбунов похвалився архівним знімком Тіни Кароль

13:58

"Путін - губернатор Техасу": Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні

13:54

Пугачова в Москві: коханка Путіна закотила істерику в РФ

13:41

Погода здивує українців: синоптикиня попередила про небезпечні природні явища

13:25

Пам'ятник Григорія Чапкіса змінили: як зараз виглядає могила легенди

Реклама
13:14

"Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів": гучна заява Трампа

12:47

Запроваджуються нові правила перетину кордонів ЄС для українців: що потрібно знати

12:46

"Він чудовий партнер": Катя Кузнецова зробила зізнання про стосунки з Цимбалюком

12:42

Ходити можна не всюди: українців чекає новий штраф до 51 тисячі

12:41

Улюблене м'ясо українців різко підскочило в ціні: названо причини подорожчання

12:29

1+1 Україна 30 років: як змінилися знаменитості каналу

12:14

"Вони нас вбивати хочуть тільки за те, що ми українці": трейлер фільму "Малевич" новини компанії

12:12

З 8 січня в усіх кінотеатрах країни: 1+1 media розпочала роботу над романтичною комедією "Випробувальний термін"

12:05

Пахне бажанням сподобатися: Вакарчук різко висловився про Klavdia Petrivna

11:57

Ретроградний Уран усе змінить: чотири знаки зодіаку на порозі переломного моменту

11:53

Гороскоп на завтра 5 вересня: Левам - поїздка, Водоліям - крадіжка

11:53

Чому 5 вересня не можна займатися брудною і важкою працею: яке свято

11:52

Несподівані заяви про Україну: в ISW розкрили, чому Путін змінив тактику

11:50

Доленосне місячне затемнення 7 вересня 2025 року: хто стане головним щасливчикомВідео

11:48

Багато хто робить фатальну помилку: розкрито хитрий фокус, як правильно зберігати цибулюВідео

10:59

Чи маєте ви німецьке коріння: прізвище розповість, ким були предки

10:55

Китайський гороскоп на завтра 5 вересня: Коням - нещастя, Півням - переживання

10:51

Орбан і Фіцо просять ЄС зняти санкції з шести олігархів РФ: деталі

10:45

Впав на коліна: Шоптенко розкрила, який особливий момент розділила з Зеленським

10:26

РФ стягнула десятки тисяч штурмовиків і готує новий наступ - Bloomberg

Реклама
10:19

Потрібно поспішити: які ягідні кущі висаджують у вересні

10:09

"Корейська заморозка з німецьким фіналом": чому Києву вигідніше обміняти землю на мир

10:04

Коли усі чоловіки зможуть виїжджати за кордон: в Зеленського назвали терміни

10:02

"Іноді непростий": дружина Позитива заворожила шанувальників новими знімками

09:20

Бенефіс Сі: як Пекін грає у свою гру без МосквиПогляд

09:16

Загроза блекауту і віялових відключень: прогноз масованих ударів РФ по Україні

08:28

Карта Deep State онлайн за 4 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:19

Після важливого рішення про життя Брюса Вілліса: з'явилися новини

08:18

"Це буде перемир'я": генерал ЗСУ розкрив сценарій завершення війни

08:07

Окупанти повісили триколори на околицях Куп'янська: що насправді відбувається

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти