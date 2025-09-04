"Путін - губернатор Техасу": Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні

Рютте висловив здивування, чому Європу взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні.

https://glavred.net/ukraine/putin-gubernator-tehasa-ryutte-otvetil-rf-po-razmeshcheniyu-inostrannyh-voysk-v-ukraine-10695245.html Посилання скопійоване

Рютте відповів РФ щодо розміщення іноземних військ в Україні / Колаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Що сказав Марк Рютте:

Європі потрібно перестати робити Путіна занадто впливовим

РФ залишиться дестабілізуючою і конфронтаційною силою в Європі

Не в Кремлі вирішувати, чи може Україна на своїй території мати іноземні війська як гарантії безпеки. З такою різкою заявою виступив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Празькому оборонному саміті Міжнародного інституту стратегічних досліджень, передає The Guardian.

Рютте висловив здивування, чому Європу взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні.

відео дня

"Росія не має до цього жодного стосунку. Україна - суверенна держава. Якщо Україна хоче бачити у себе сили, що гарантують безпеку, для підтримки мирної угоди, це її справа. Ніхто інший не може це вирішити", - твердо заявив генсек НАТО.

Він висловив думку, що Європі справді потрібно перестати робити російського диктатора Володимира Путіна занадто впливовим.

"Він губернатор Техасу, і не більше того. Тож давайте не будемо сприймати це занадто серйозно", - закликав Рютте.

Він додав, що європейцям не слід бути наївними щодо "дестабілізуючої, конфронтаційної" сили Росії, саме тому він хоче обговорити необхідність нарощування європейського військового потенціалу для забезпечення миру на континенті:

"Ця тенденція не зміниться і не повернеться назад найближчим часом. Росія є і в доступному для огляду майбутньому залишиться дестабілізуючою і конфронтаційною силою в Європі та світі", - зазначив він.

У зв'язку з цим Рютте нагадав, що РФ і Китай уже інвестують у модернізацію своїх збройних сил, і тому Європі слід реагувати на це "дивовижними, я б сказав, приголомшливими темпами". Він додав, що країнам Європи потрібно випускати зброї більше і швидше, щоб відповідати рівню Росії.

Рютте стверджує, що, незважаючи на ухвалення амбітних цільових показників витрат на оборону на початку цього року, "самих лише готівки недостатньо для забезпечення безпеки".

"Нам потрібні потенціал, реальна вогнева міць, важкий метал, а також нові технології, і саме це наша оборонна промисловість у всьому Альянсі має забезпечувати швидше, ніж будь-коли, як у Європі, так і в США. Просто по всьому Альянсу ми виробляємо недостатньо", - заявив генсек.

При цьому він відзначив деякі успіхи в оборонному виробництві: "Ми вже переломили ситуацію у сфері оборонного виробництва, особливо в тому, що стосується боєприпасів. Ми поступово поповнюємо наші запаси і скорочуємо розрив у виробництві з Росією".

Західні війська в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що зараз обговорюють варіант із розміщенням на території України європейського військового контингенту, але це не гарантія безпеки, а сили стримування.

Він зазначив, що європейські війська не стоятимуть на лінії фронту і не виступатимуть військовим щитом для України.

Відправлення військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, глава Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання направлення в Україну миротворців для забезпечення миру після припинення російської війни "все ще перебуває в зародковому стані".

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш говорив, що Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення спрямувати військові контингенти в Україну, надавши необхідну інфраструктуру і логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть.

Водночас міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією.

Читайте також:

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред