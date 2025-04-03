НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

Участь НАТО може полягати в командуванні та контролі.

https://glavred.net/war/nato-mozhet-sygrat-klyuchevuyu-rol-vo-vvedenii-evropeyskih-voysk-v-ukrainu-ft-10652780.html Посилання скопійоване

Під час розгортання європейських сил можуть бути задіяні окремі структури НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, НАТО

Головне:

Під час розгортання європейських сил в Україні можуть залучити НАТО

Участь НАТО значно спростить завдання іноземним військам

Для участі НАТО усі члени Альянсу мають дати згоду

НАТО може допомогти європейській місії, що гарантуватиме мирну угоду в Україні. Це є в планах, які розробляє коаліція західних союзників України. Про це пише Financial Times.

Видання із посиланням на 5 офіційних осіб, які ознайомлені з планами повідомляє, що командні та контрольні структури НАТО можуть бути задіяні для розгортання миротворчих сил в Україні.

відео дня

"Згідно з пропозицією, сили також використовуватимуть спільні можливості альянсу у сфері розвідки та спостереження. Пропозиція була одним із багатьох варіантів, які обговорювалися, і могла бути змінена до будь-якої остаточної угоди, сказали чиновники. Залучення НАТО також розглядається як спосіб опосередковано залучити США до цих зусиль і забезпечити мовчазну підтримку Вашингтона", - йдеться у статті.

Напередодні президент США Дональд Трамп відмовився брати безпосередню участь у будь-якій європейській місії в Україні, однак військовий потенціал США в Європі є невід’ємною частиною всіх операцій НАТО.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Якщо ми збираємося розгорнути засоби з десятків країн (в Україну - Главред), то НАТО справді є єдиним варіантом командування й контролю, який ми можемо використати", - наголосив один із чиновників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже взяв участь у обговореннях лідерів і направив високопосадовців НАТО на зустрічі технічного рівня групи. Наступна зустріч міністрів оборони, що входять до коаліції, відбудеться наступного тижня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Політики та дипломати насправді не знають, що означає насправді керувати чимось подібним", - зауважив інший чиновник.

За словами Бена Баррі, старшого наукового співробітника з наземних військових дій Міжнародного інституту стратегічних досліджень, використання ресурсів та механізмів НАТО зробить командування та управління місією набагато легшими.

"НАТО також має власні флоти літаків раннього попередження та спостереження E-3 Awac і літаків-заправників, які європейські військові хотіли б для тривалої чи великомасштабної місії в Україні", - пише видання.

І їхнє застосування можливе поза НАТО, але для цього потрібне одностайне схвалення членів альянсу. Наразі деякі члени НАТО утримуються від будь-якого військового залучення через позицію Дональда Трампа. Ще кілька країн, в тому числі й Італія, закликають ООН відігравати координуючу роль у миротворчих операціях. А інші виступають проти через страх вето Росію та Китаю в Раді безпеки ООН.

Миротворчий контингент в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що міжнародна спільнота активно обговорює можливість розміщення миротворчих контингентів в Україні як частину зусиль для досягнення стійкого миру в регіоні. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що рішення про розміщення миротворців повинно прийматися Києвом, підкреслюючи суверенітет України в цьому питанні.

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що на віртуальній зустрічі "коаліції охочих" обговорювалися плани щодо введення в Україну понад 10 000 західних миротворців.

Раніше стало відомо, що країни Європи вивчають можливості відправки авіації та флоту до України після завершення російсько-української війни. Ініціатива обговорюється в рамках "коаліції охочих". Не виключено, що ідею підтримають Сполучені Штати.

Читайте також:

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред