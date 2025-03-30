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Ультиматуми Путіна: Україна назвала чотири "вимоги" Росії

Андрій Ганчук
30 березня 2025, 23:22
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Кремль не прагне припинення війни і готується до її нової фази, сказав Андрій Сибіга.
Путін, Україна
Не потрібно плекати ілюзії про те, що Кремлю потрібен мир - МЗС України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Головне із заяви Сибіги:

  • Росія намагається максимально послабити Україну
  • Риторика РФ досягла напруження рівня повномасштабного вторгнення 2022 року
  • Україні потрібен справедливий і довгостроковий мир

Країна-окупант Росія готується до наступної фази знищення державності України. Кремль прагне обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу з боку партнерів, а також заблокувати інтеграцію Києва до НАТО. Риторика Москви досягла рівня ескалації, який був перед початком повномасштабної війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У своєму акаунті в соціальній мережі X він розповів про те, що завдання Росії щодо України не змінюються - Москва прагне зробити українську державу беззахисною.

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"Росія хоче обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу партнерів і заблокувати вступ України до НАТО", - зазначив Сибіга.

РФ готується до наступної фази

За його словами, у Путіна готуються не до припинення війни, а нової фази ліквідації української державності.

"Це не про НАТО чи "занепокоєння про безпеку". Йдеться про спроможність Росії знищити українську державу на більш пізньому етапі, окупувати її території, захопити її мінеральні ресурси та використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії. З цього приводу не повинно бути жодних ілюзій", - пояснив дипломат.

Риторика Москви досягла високого рівня ескалації

Глава МЗС зазначив, що риторика Росії практично сягнула такого рівня, який був перед початком повномасштабного нападу 2022 року. Москва намагається використати геополітичну невизначеність, щоб нав'язати Україні умови, які поставлять під загрозу майбутнє держави.

"Ми бачимо цю російську стратегію і ніколи не приймемо нічого, що залишає Україну слабкою або беззахисною. Навпаки, справжній і справедливий мир вимагає надійних і довгострокових гарантій безпеки для його збереження", - наголосив Андрій Сибіга.

Нові погрози Путіна і реакція США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Путін 27 березня сказав, що окупанти РФ зібралися буцімто дотиснуть українську армію. Крім того, кремлівський керівник, мовляв, закликав Захід ввести в Україні так зване тимчасове зовнішнє правління, щоб провести "демократичні вибори. Зеленського Путін назвав "нелегітимним президентом".

Трамп розлютився на Путіна через слова про Зеленського і пригрозив Москві санкціями проти російської нафти. Водночас Трамп назвав "дуже хорошими" стосунки з Путіним, і наголосив: "гнів швидко розсіюється... якщо він (Путін, - ред.) робить правильні речі".

США можуть запровадити проти Росії нові санкції, якщо Путін відмовиться від перемир'я або не дотримуватиметься припинення вогню, вважає президент Фінляндії Олександр Стубб. За його словами, незабаром Трамп і республіканці представлять проєкт обмежень щодо РФ.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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Кремль МЗС України режим припинення вогню війна Росії та України Андрій Сибіга
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