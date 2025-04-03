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Угода з Трампом і заморожування війни: у Bloomberg розкрили плани Путіна

Андрій Ганчук
3 квітня 2025, 19:04
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Кремль "не турбують" погрози Трампа запустити додаткові санкції щодо Росії, пишуть журналісти.
Трамп, Путин
У Путіна вірять, що Трамп нібито принесе Кремлю вигідну "мирну угоду" - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Головне з матеріалу Bloomberg:

  • У Путіна вважають, що Трамп забезпечить потрібну Кремлю "мирну угоду"
  • Росія хоче на певний час заморозити війну в Україні лише на певний час
  • Росія налаштована на продовження війни

Країна-окупант Росія розраховує на проведення зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, у рамках якої сторони нібито укладуть вигідне для Москви "перемир'я", що призведе до тимчасового припинення війни та ослаблення України на постійній основі. Кремль жодним чином "не турбують" можливі нові санкції з боку Вашингтона. Москва налаштована воювати і далі, якщо перемовини не дадуть результату.

Реакція Кремля на погрози Трампа

У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що Кремль не лякають погрози Трампа запровадити серйозні вторинні санкції на російську нафту через відсутність просування в перемовнинах, спрямованих на завершення російсько-української війни.

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Журналісти нагадали, як Трамп заявив про злість на Путіна через ситуацію з перемовинами, але пізніше "охолов" і додав, що вірить у нібито договороздатність Путіна і виконання ним "своєї частини угоди".

У відповідь кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що Москва "воліла б продовжувати певні взаємні зусилля з пошуку врегулювання", а це, мовляв, потребує часу і зусиль.

"Усі воліли б не воювати, а розмовляти, і не лише розмовляти, а й бути почутими, це те, що ми маємо з нинішньою американською адміністрацією", - сказав рупор Кремля.

Чого добивається Путін

Крім того, у статті йдеться про те, що Трампа, навіть незважаючи на численні поступки Путіну, все одно можуть звинуватити в слабкості. Кремль, зі свого боку, налаштований воювати далі і прагне лише тимчасового припинення війни і повного ослаблення України.

"Кремль сподівається, що йому вдасться забезпечити зустріч Путіна і Трампа тет-а-тет, під час якої вони укладуть угоду, що зупинить війну в Україні на певний час - саме так, як цього хоче Трамп, - в обмін на положення, що назавжди залишать Україну ослабленою. Водночас Москва була готова продовжувати боротьбу до перемоги Трампа, і залишається такою і сьогодні", - підкреслив директор Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв.

Перемовини щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями президент Фінляндії Олександр Стубб після багатогодинних перемовин із Трампом сказав, що США готують посилення санкцій проти Росії. За його словами, у Трампа закінчується терпіння щодо Москви, яка затягує мирний процес.

Росія налаштована на нову фазу війни проти України і не прагне припинення бойових дій, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Москва до краю загострила свою риторику і хоче нав'язати Києву свої умови щодо "миру".

У найближчі тижні або місяці можуть з'явитися передумови для того, щоб змусити Росію припинити вогонь, вважає президент Володимир Зеленський. Треба максимально натиснути на Кремль для досягнення необхідного ефекту.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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Кремль Bloomberg Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України Переговори про припинення вогню
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