'Як занервував Путін': Зеленський заявив про початок перемовин щодо Tomahawk

Удари України далекобійною зброєю допоможуть Путіну відчути реальні наслідки війни, сказав Володимир Зеленський.

Ракети Томагавк є і в деяких країн Європи, переговори вже ведуться - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Головне:

Україна вже веде переговори з країнами, у яких є Томагавки

Ракети Tomahawk здатні змінити хід війни

Далекобійна зброя, зокрема й ракети Tomahawk, здатна змінити хід війни Росії проти України. Київ уже веде перемовини з деякими європейськими країнами, у яких є і Томагавки. Глава Кремля Володимир Путін нервує і розуміє наслідки передачі Києву таких озброєнь. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час засідання Європейської ради він закликав країни ЄС підтримати Україну в питаннях надання далекобійної зброї, систем ППО та використання заморожених російських активів.

"Ми вже говоримо з державами"

За словами глави держави, удари далекобійною зброєю можуть змусити режим Путіна відчути реальні наслідки війни.

Він нагадав, що ракети Томагавк є і в деяких країнах Європи, з ними вже ведуться переговори з цього питання.

"Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це дійсно суттєво впливає на Росію. І ця далекобійна зброя є не тільки в США - вона також є в деяких європейських країнах, зокрема "томагавки". Ми вже говоримо з державами, які можуть допомогти. І тільки подивіться, як занервував Путін, коли порушив Путін, коли порушив і коли він порушив". дійсно змінити хід війни", - додав президент.

Заморожені активи Росії в Європі

Крім того, глава держави акцентував увагу на необхідності рішень, спрямованих на використання заморожених російських активів на користь України. Такий механізм - "абсолютно законний і справедливий", оскільки ґрунтується на принципі майбутніх репарацій.

Також Зеленський закликав країни Європи сприяти роботі програм PURL і SAFE та знайти спосіб розблокувати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Що відомо про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чому Трамп зволікає з поставками Томагавків - думка експерта:

Трамп поки не налаштований передавати Україні Томагавки, оскільки використовує це питання як важіль тиску на Путіна, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Петро Олещук.

"Для Трампа Tomahawk - це аргумент, щоб примусити Путіна до переговорів. Ще на початку тижня я зазначав, що Трамп чекає, що Путін в останній момент йому зателефонує, запропонує говорити і попросить не давати Україні Tomahawk. Так, власне, і сталося. З точки зору Трампа, наразі Tomahawk своє завдання виконали - змусили Путіна повернутися за стіл переговорів. Причому не просто повернутися, як на Алясці, а й про щось почати домовлятися. Так це чи ні - побачимо, але поки що для Трампа питання про надання Tomahawk не актуальне. Він переконаний, що йому потрібно домовитися з Путіним про припинення вогню, як він домовився про Газу", - каже експерт.

Також він додав, що Трампа цікавить лише "мирна угода".

"Іншими словами, Трамп на даному етапі не хотів би надавати Україні Tomahawk і посилювати спроможності нашої країни завдавати ударів по Росії - його це не цікавить. Трампа цікавить мирна угода. Виходячи з цього, він і вибудовує всі свої кроки. Принаймні, поки що не відбудеться зустріч Трампа з Путіним, питання про Tomahawk не обговорюватиметься", - підкреслив Петро Олещук.

Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

