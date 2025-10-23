Рус
"Як занервував Путін": Зеленський заявив про початок перемовин щодо Tomahawk

Андрій Ганчук
23 жовтня 2025, 17:18
Удари України далекобійною зброєю допоможуть Путіну відчути реальні наслідки війни, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Томагавк
Ракети Томагавк є і в деяких країн Європи, переговори вже ведуться - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Головне:

  • Україна вже веде переговори з країнами, у яких є Томагавки
  • Ракети Tomahawk здатні змінити хід війни

Далекобійна зброя, зокрема й ракети Tomahawk, здатна змінити хід війни Росії проти України. Київ уже веде перемовини з деякими європейськими країнами, у яких є і Томагавки. Глава Кремля Володимир Путін нервує і розуміє наслідки передачі Києву таких озброєнь. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час засідання Європейської ради він закликав країни ЄС підтримати Україну в питаннях надання далекобійної зброї, систем ППО та використання заморожених російських активів.

"Ми вже говоримо з державами"

За словами глави держави, удари далекобійною зброєю можуть змусити режим Путіна відчути реальні наслідки війни.

Він нагадав, що ракети Томагавк є і в деяких країнах Європи, з ними вже ведуться переговори з цього питання.

"Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це дійсно суттєво впливає на Росію. І ця далекобійна зброя є не тільки в США - вона також є в деяких європейських країнах, зокрема "томагавки". Ми вже говоримо з державами, які можуть допомогти. І тільки подивіться, як занервував Путін, коли порушив Путін, коли порушив і коли він порушив". дійсно змінити хід війни", - додав президент.

Заморожені активи Росії в Європі

Крім того, глава держави акцентував увагу на необхідності рішень, спрямованих на використання заморожених російських активів на користь України. Такий механізм - "абсолютно законний і справедливий", оскільки ґрунтується на принципі майбутніх репарацій.

Також Зеленський закликав країни Європи сприяти роботі програм PURL і SAFE та знайти спосіб розблокувати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Що відомо про ракету Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чому Трамп зволікає з поставками Томагавків - думка експерта:

Трамп поки не налаштований передавати Україні Томагавки, оскільки використовує це питання як важіль тиску на Путіна, сказав в інтерв'ю Главреду політолог Петро Олещук.

"Для Трампа Tomahawk - це аргумент, щоб примусити Путіна до переговорів. Ще на початку тижня я зазначав, що Трамп чекає, що Путін в останній момент йому зателефонує, запропонує говорити і попросить не давати Україні Tomahawk. Так, власне, і сталося. З точки зору Трампа, наразі Tomahawk своє завдання виконали - змусили Путіна повернутися за стіл переговорів. Причому не просто повернутися, як на Алясці, а й про щось почати домовлятися. Так це чи ні - побачимо, але поки що для Трампа питання про надання Tomahawk не актуальне. Він переконаний, що йому потрібно домовитися з Путіним про припинення вогню, як він домовився про Газу", - каже експерт.

Також він додав, що Трампа цікавить лише "мирна угода".

"Іншими словами, Трамп на даному етапі не хотів би надавати Україні Tomahawk і посилювати спроможності нашої країни завдавати ударів по Росії - його це не цікавить. Трампа цікавить мирна угода. Виходячи з цього, він і вибудовує всі свої кроки. Принаймні, поки що не відбудеться зустріч Трампа з Путіним, питання про Tomahawk не обговорюватиметься", - підкреслив Петро Олещук.

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Ракети Tomahawk для України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський розповів, що президент США Дональд Трамп не сказав Україні остаточного "ні" з питання поставок ракет Tomahawk.Також він додав: Путін боїться появи в Україні таких ракет і їх застосування.

Трамп не поступився Путіну в питанні постачання Україні ракет Томагавк, написали журналісти CNN. За даними джерел, Білий дім уже підготував план на випадок, якщо Трамп передасть Києву ці ракети.

Остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено, підтвердив віце-президент Штатів Джей Ді Венс. Трамп "почув" запит України, проте стурбований питаннями безпеки США.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз Володимир Зеленський Томагавк
