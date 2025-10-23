'Виб'є трон з-під Путіна': названо цікаву ціль для ЗСУ

Кадри зруйнованого Кремля могли б створити потрібну інформаційну картинку, вважає Олексій Гетьман.

Руйнування Кримського мосту призвело б до повалення Путіна - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Коротко:

Нищівний удар по Кримському мосту знесе Путіна з трону

Україна здатна влаштувати блекаут у Москві

Руйнування Кремля створило б потрібну для України картинку

Україні навряд чи принесе дивіденди блекаут у Москві, але зруйнований Кремль міг би створити оптимальну картинку. Якщо буде достатня кількість необхідних далекобійних ракет, можна завдати нищівного удару по Кримському мосту і, тим самим, фактично знести Володимира Путіна з трону. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олексій Гетьман.

Чи потрібен Україні блекаут у Москві

Під час чату на Главреді він розповів, що ніякого особливого ефекту від блекауту в російській столиці не буде.

Проте потрібну картинку створило б руйнування Кремля.

"Це тиск і емоційний вплив на російське населення. Особливого ефекту від блекауту в Москві не буде, тому що не буде картинки - не темряву ж показувати. А от кадри зруйнованого Кремля пішли б гуляти інформаційним простором. Тому блекаут вплине в основному на москвичів, навіть пітерці не особливо на це відреагують. А от на кадри з падаючою вежею Останкіно вони б відреагували", - зазначив Гетьман.

Україні потрібен удар по Кримському мосту

За словами експерта, Україна здатна влаштувати блекаут у Москві навіть своїми вітчизняними ракетами. Але краще бити по Кримському мосту, оскільки це "виб'є трон з-під Путіна".

"Так, ми здатні. Якщо завдамо масованого удару по тій же Москві. Якщо в нас будуть "Довгі Нептуни", "Фламінго" (це дуже непогана зброя, навіть краща за Tomahawk: і літає далі за американську ракету, і несе вдвічі більше вибухівки) і тому подібне. Якщо в нас буде велика кількість таких ракет, і ми зможемо здійснити масштабну атаку на щось символічне для росіян, щоб "намалювати картинку" (удар по НПЗ не малює картинку). Наприклад, якщо Керченський міст або щось інше символічне буде знищено нашим ударом, ця картинка піде гуляти. Саме це виб'є трон з-під Путіна. Будь-який диктатор боїться двох речей - здатися смішним і слабким, бо це буде ознакою того, що його скоро знесуть. Показати Путіна смішним нам навряд чи вдасться, тому що у росіян специфічне почуття гумору, а ось слабким його показати ми можемо, знищивши об'єкт, який емоційно вплине на росіян", - підкреслив Олексій Гетьман.

Коротко про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Гетьман розповів, як знести Путіна з трону:

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не піде на так звані територіальні поступки. Також він припустив, що припинення вогню все ще можливе.

Україна вже веде перемовини щодо ракет Томагавк із країнами, у яких вони є, розповів Володимир Зеленський. Удари такою зброєю допоможуть Путіну усвідомити наслідки війни.

Нові санкції США проти Росії заганяють Путіна в кут, написали журналісти Sky News. Таким чином, Вашингтон намагається добитися від глави Кремля поступок у питанні завершення російсько-української війни.

Інші новини:

Про персону: Олексій Гетьман Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

