Ворог атакував Дніпропетровщину: є загиблий та поранені, серед них - діти

Внаслідок атаки є загиблий, 5 людей поранені, серед яких 14-річний хлопчик та 13-річна дівчинка.

Удар РФ по Дніпропетровщині: є загиблий та поранені, серед них - діти / Колаж: Главред, фото: ОВА

Коротко:

Окупанти атакували Дніпропетровщину FPV-дронами та артилерією

Внаслідок атаки є загиблий, 5 людей поранені, серед яких - діти

Повітряні сили знищили над областю 8 ворожих безпілотників

У ніч на 8 грудня російські війська вдарили по Дніпру та кількох районах Дніпропетровської області. На жаль, є загиблий та пʼятеро постраждалих, серед яких двоє дітей.

Зокрема, під атакою були Криворізький, Павлоградський та Нікопольський райони. Про це овідомляє в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Пізно ввечері росіяни вдарили FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Криворізькому районі понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім та газогін. Також горів будинок на колесах.

По Межиріцькій громаді Павлоградського району ворог вдарив безпілотниками - поранення отримали чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик. Стан потерпілої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий.

На Павлоградщині загорівся будинок місцевих, ще два потрощені. Пошкоджені господарська споруда та машина.

З артилерії та FPV-дронами російські війська обстріляли Нікополь, Покровську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Там постраждала 13-річна дівчинка. Внаслідок обстрілів побиті дві п'ятиповерхівки, школа мистецтв та авто.

По обласному центру окупанти вдарили БпЛА. Там вогнем охопило адмінбудівлю та зачепило три багатоквартирні будинки, авто.

За даними Повітряного командування, українські військові знищили над регіоном вісім ворожих безпілотників.

Яка тактика російських ударів по Україні - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов наголошує, що Росія продовжує застосовувати ракетно-дронові удари, спрямовані передусім на цивільне населення та критичну енергетичну інфраструктуру України.

За його словами, армія РФ послідовно реалізує тактику ракетного терору, намагаючись завдати максимальних пошкоджень енергомережі та створити додатковий тиск на українське суспільство в розпал опалювального сезону.

Експерт підкреслює, що навіть з урахуванням досвіду попередніх воєнних зим кожна нова атака створює додаткову загрозу стабільній роботі енергосистеми.

"Росія й надалі використовуватиме удари по інфраструктурі як ключовий інструмент шантажу та дестабілізації", - підсумовує Селезньов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи. Як повідомили в ДСНС, одночасно з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 жителів. Ще 7 осіб, зокрема 1 дитину, було деблоковано з пошкоджених приміщень.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. Ворог випустив 246 цілей, зокрема: 241 безпілотник із п'яти напрямків, три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області РФ і дві балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 із Курської області.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо про влучання російської ракети в греблю Печенізького водосховища в Харківській області. Ця дамба є критично важливою для забезпечення водопостачання десятків населених пунктів регіону, і незважаючи на її ймовірне знищення, критичного впливу на логістику та оборону регіону не очікується.

Про персону: Владислав Гайваненко Владислав Вікторович Гайваненко — український діяч, полковник міліції, заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, т.в.о. голови Дніпропетровської обласної адміністрації (з 15 жовтня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

