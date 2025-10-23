Зеленський розкрив деталі плану закінчення війни - який перший крок

Зеленський заявив, що не знайомий із європейським планом завершення війни та наголосив, щопропозиції щодо обміну територій України є неприйнятними.

Зеленський розкрив деталі плану закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський нічого не знає про європейський план закінчення війни

Першим кроком для закічнення війни має стати початок переговорів

Україна не піде на "обмін тетиторіями"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наявність в країн Європи плану закінчення війни Росії проти України та обміну територіями з країною-агресоркою. Відповідні заяви він зробив під час пресконференції в Брюсселі, яку транслював Офіс президента.

Зеленський, коментуючи європейський план щодо завершення війни, зазначив, що він не знайомий із його деталями.

"Я не знаю про план", - сказав він.

Президент додав, що Україна обговорювала питання з деякими партнерами та близькими друзями, які хочуть бути готовими до будь-якого розвитку подій. При цьому Україна не бажає, щоб хтось пропонував власні плани за участю Росії через третю сторону. Тому справжні європейські партнери намагаються підготувати певні ключові пункти плану, щоб бути готовими до різних сценаріїв.

"Але ми знаємо, що робити. Залишатися там, де ми є. Спершу припинення вогню, якщо Росія готова говорити, ми готові говорити. Це план між нами. План починається з припинення вогню. Навіть не з припинення вогню. План починається з волі сісти і говорити. Не стояти і боротися, знаєте, використовуючи ракети всіх типів проти цивільних дітей. Вчора вони вдарили по дитячому садочку. Друга армія світу, яка б'ється проти українських дітей. Це не показує, що вони хочуть цю війну завершити. Більше тиску на Росію, і вони сядуть і будуть говорити. Я думаю, це план", - додав він.

Зеленський про обмін територіями з Росією

Зеленський, відповідаючи на питання про пропозиції спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа щодо обміну територіями між Україною та Росією, зазначив, що хоча іноді це називають "обмінами", він погоджується з українськими партнерами, що мова не про справжній обмін.

"Це не обмін, коли ви обмінюєте вашу територію на вашу територію. Це перше. Це не обмін, коли ви обмінюєте нічого на вашу територію. Це просто чиїсь бажання, я не знаю чому. Це означає, ну дивіться, росіяни, вони отримають якусь певну додаткову землю, якщо ви вийдете зі своєї території, це не обмін. Я не розумію, що це таке. Це не тільки ці обміни, це ж не лише про територію, це про наш суверенітет. Це неприйнятно", - резюмує він.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - прогноз експерта

Як писав Главред, російсько-українська війна, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця цього року, а Росія матиме ресурси для ведення бойових дій до літа 2026-го. Таку оцінку висловив військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

"Думаю, що активні бойові дії можуть припинитися в середині наступного року. Втім, є ймовірність, що перемир'я буде досягнуто вже цього року, але це дуже невелика ймовірність", - вказує він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, далекобійне може суттєво вплинути на перебіг війни Росії проти України. Київ уже веде перемовини з низкою європейських держав, які мають ракети Tomahawk. Президент Володимир Зеленський наголосив, що глава Кремля Володимир Путін нервує, усвідомлюючи можливі наслідки передачі їх Україні.

Під час успішної операції на Добропільському напрямку українські десантники не лише звільнили село Кучерів Яр, а й провели блискавичну рятувальну місію, адже вдалося евакуювати з-під обстрілів десятьох мирних мешканців.

Новий пакет санкцій США проти Росії спрямований на ослаблення окупаційної армії та примушення Володимира Путіна до реального мирного врегулювання. За даними The Wall Street Journal, обмеження стали реакцією на небажання Кремля йти на поступки. Перші кроки адміністрації Трампа торкнулися компаній "Лукойл", "Роснєфть" та ще тридцяти їхніх дочірніх структур.

Інші новини:

