'Цинічно і підло': Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спали

Багатоповерхівка зазнала масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися в підвал.

Дрони РФ атакували Охтирку / Колаж: Главред, фото: ДержНС

Коротко:

Вночі РФ вдарила дронами по житловому будинку в Охтирці

Пожежа охопила квартири з 2 по 5 поверхи дев'ятиповерхівки

Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі

У ніч на 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи.

Як повідомили в ДСНС, одночасно з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 жителів. Ще 7 осіб, зокрема 1 дитину, було деблоковано з пошкоджених приміщень.

"Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилося тимчасово призупиняти. Усі осередки горіння ліквідовано. Триває розбір пошкоджених конструкцій. Інформація про кількість травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Як писав Главред, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram, що росіяни атакували Охтирську громаду трьома ударними БпЛА. Спочатку було відомо про п'ять постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до семи.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре - в той час, коли люди спали у своїх домівках", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА.

Інформація про стан людей та пошкодження уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

"Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися в підвал, частину - деблокували з пошкоджених поверхів", - додали в ОВА.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 грудня РФ атакувала Україну ракетами і дронами. Під удар ворожих "Кинджалів" потрапив Кременчук. У місті були атаковані об'єкти інфраструктури.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. Ворог випустив 246 цілей, зокрема: 241 безпілотник із п'яти напрямків, три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області РФ і дві балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 із Курської області.

7 грудня стало відомо про влучання російської ракети в греблю Печенізького водосховища в Харківській області. Ця дамба є критично важливою для забезпечення водопостачання десятків населених пунктів регіону, і незважаючи на її ймовірне знищення, критичного впливу на логістику та оборону регіону не очікується.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Окупанти готують нову масовану атаку - що відомо

Російські окупаційні війська готують нову масовану атаку на критичну та енергетичну інфраструктуру України. За даними моніторингових груп, противник планує застосувати широкий спектр озброєння - від ударних безпілотників до ракет.

Як зазначають аналітики, у готовності до застосування перебувають близько 340 БПЛА різних моделей і високоточні ракетні системи. Серед можливих засобів ураження - 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 12 балістичних "Іскандер-М", 5 ракет типу "Кинджал" і 8 "Калібрів".

Інші новини:

