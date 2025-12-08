Рус
"Цинічно і підло": Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спали

Анна Ярославська
8 грудня 2025, 07:44
170
Багатоповерхівка зазнала масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися в підвал.
Дрони РФ атакували Охтирку
Дрони РФ атакували Охтирку / Колаж: Главред, фото: ДержНС

Коротко:

  • Вночі РФ вдарила дронами по житловому будинку в Охтирці
  • Пожежа охопила квартири з 2 по 5 поверхи дев'ятиповерхівки
  • Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі

У ніч на 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи.

Як повідомили в ДСНС, одночасно з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 жителів. Ще 7 осіб, зокрема 1 дитину, було деблоковано з пошкоджених приміщень.

відео дня

"Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилося тимчасово призупиняти. Усі осередки горіння ліквідовано. Триває розбір пошкоджених конструкцій. Інформація про кількість травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Як писав Главред, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram, що росіяни атакували Охтирську громаду трьома ударними БпЛА. Спочатку було відомо про п'ять постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до семи.

"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре - в той час, коли люди спали у своїх домівках", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА.

Інформація про стан людей та пошкодження уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

"Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися в підвал, частину - деблокували з пошкоджених поверхів", - додали в ОВА.

  • Атака на Охтирку в ніч проти 8 грудня 2025
    Атака на Охтирку в ніч проти 8 грудня 2025 Фото: ДСНС, Сумська ОВА
Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 7 грудня РФ атакувала Україну ракетами і дронами. Під удар ворожих "Кинджалів" потрапив Кременчук. У місті були атаковані об'єкти інфраструктури.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. Ворог випустив 246 цілей, зокрема: 241 безпілотник із п'яти напрямків, три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області РФ і дві балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 із Курської області.

7 грудня стало відомо про влучання російської ракети в греблю Печенізького водосховища в Харківській області. Ця дамба є критично важливою для забезпечення водопостачання десятків населених пунктів регіону, і незважаючи на її ймовірне знищення, критичного впливу на логістику та оборону регіону не очікується.

'Цинічно і підло': Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спали
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Окупанти готують нову масовану атаку - що відомо

Російські окупаційні війська готують нову масовану атаку на критичну та енергетичну інфраструктуру України. За даними моніторингових груп, противник планує застосувати широкий спектр озброєння - від ударних безпілотників до ракет.

Як зазначають аналітики, у готовності до застосування перебувають близько 340 БПЛА різних моделей і високоточні ракетні системи. Серед можливих засобів ураження - 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 12 балістичних "Іскандер-М", 5 ракет типу "Кинджал" і 8 "Калібрів".

війна в Україні Сумщина Сумська область новини України новини України та світу війна Росії та України атака дронів
