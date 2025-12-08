'Цинічно і підло': Росія вдарила по житловому будинку в Охтирці, поки люди спали

Коротко:
- Вночі РФ вдарила дронами по житловому будинку в Охтирці
- Пожежа охопила квартири з 2 по 5 поверхи дев'ятиповерхівки
- Окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі
У ніч на 8 грудня російські війська завдали ударів дронами по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. Виникла пожежа у квартирах із другого по п'ятий поверхи.
Як повідомили в ДСНС, одночасно з гасінням вогню рятувальники евакуювали 35 жителів. Ще 7 осіб, зокрема 1 дитину, було деблоковано з пошкоджених приміщень.
"Через загрозу повторних ворожих атак роботи доводилося тимчасово призупиняти. Усі осередки горіння ліквідовано. Триває розбір пошкоджених конструкцій. Інформація про кількість травмованих уточнюється. Людям надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Як писав Главред, голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram, що росіяни атакували Охтирську громаду трьома ударними БпЛА. Спочатку було відомо про п'ять постраждалих. Згодом їхня кількість зросла до семи.
"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Цинічно й підло. Вкотре - в той час, коли люди спали у своїх домівках", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА.
Інформація про стан людей та пошкодження уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.
"Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися в підвал, частину - деблокували з пошкоджених поверхів", - додали в ОВА.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, 7 грудня РФ атакувала Україну ракетами і дронами. Під удар ворожих "Кинджалів" потрапив Кременчук. У місті були атаковані об'єкти інфраструктури.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. Ворог випустив 246 цілей, зокрема: 241 безпілотник із п'яти напрямків, три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області РФ і дві балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 із Курської області.
7 грудня стало відомо про влучання російської ракети в греблю Печенізького водосховища в Харківській області. Ця дамба є критично важливою для забезпечення водопостачання десятків населених пунктів регіону, і незважаючи на її ймовірне знищення, критичного впливу на логістику та оборону регіону не очікується.
Окупанти готують нову масовану атаку - що відомо
Російські окупаційні війська готують нову масовану атаку на критичну та енергетичну інфраструктуру України. За даними моніторингових груп, противник планує застосувати широкий спектр озброєння - від ударних безпілотників до ракет.
Як зазначають аналітики, у готовності до застосування перебувають близько 340 БПЛА різних моделей і високоточні ракетні системи. Серед можливих засобів ураження - 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 12 балістичних "Іскандер-М", 5 ракет типу "Кинджал" і 8 "Калібрів".
