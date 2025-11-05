США готують військову операцію проти Мадуро: у Трампа на столі три сценарії - NYT

Білий дім розглядає радикальні заходи для усунення президента Венесуели від влади.

Президент Мадуро намагається уникнути конфлікту

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила низку агресивних сценаріїв для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Військові плани включають авіаудари, операції спецпризначенців для його захоплення або ліквідації.

Як пише The New York Times із посиланням на американських чиновників, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення. Його ключові радники наполягають на силовому сценарії, а Міністерство юстиції працює над створенням юридичного обґрунтування, яке дозволить діяти в обхід Конгресу.

Ключовими прихильниками військового втручання є держсекретар Марко Рубіо (який також виконує обов'язки радника з національної безпеки) і заступник глави адміністрації Трампа Стівен Міллер. Вони вважають, що повалення венесуельського лідера є пріоритетним завданням.

Сам Трамп досі вагається, побоюючись, що операція може провалитися і перетворитися на "ганебну поразку". Однак його головною мотивацією є потенційна вигода для США, а саме - отримання контролю над величезними нафтовими запасами Венесуели, які є найбільшими у світі.

Підготовка до можливої військової операції вже ведеться

З кінця серпня США послідовно нарощують військову присутність у Карибському басейні. У регіоні вже перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців.

Очікується, що в середині місяця туди прибуде найновіший і найбільший авіаносець США Gerald R. Ford з 5 тисячами моряків і понад 75 літаками на борту.

Остаточне рішення Трамп, імовірно, ухвалить після прибуття авіаносця.

На столі у Трампа лежать три варіанти військових дій

Перший сценарій передбачає завдання авіаударів по військових об'єктах і лояльних до Мадуро підрозділах, щоб спровокувати його на втечу і зробити вразливим для захоплення.

Критики такого підходу попереджають, що він може мати протилежний ефект - згуртувати підтримку навколо лідера, який перебуває у скрутному становищі.

Другий сценарій - більш ризикований. Він передбачає залучення елітних спецпідрозділів, як-от Delta Force (один із найзасекреченіших підрозділів першого рівня секретності сил спеціальних операцій Збройних сил США) або елітну команду "морських котиків" (SEAL Team Six) для прямого захоплення або ліквідації Мадуро.

Третій сценарій - найскладніший та наймасштабніший. Він передбачає висадку американських спецпризначенців з метою взяття під контроль аеродромів, нафтових родовищ та іншої критичної інфраструктури країни.

Ці два варіанти супроводжуються значно вищим ризиком для життя спецпризначенців і цивільного населення.

Білий дім шукає лазівку, щоб обійти Конгрес

Адміністрація Трампа шукає юридичну лазівку, щоб обійти давні законодавчі заборони США на вбивство іноземних лідерів і діяти без офіційного дозволу Конгресу.

Міністерство юстиції розробляє доктрину, згідно з якою Мадуро і його оточення будуть визнані центральними фігурами наркотерористичного угруповання Cartel de los Soles. Таке визначення, на думку юристів адміністрації, робить Мадуро легітимною військовою метою.

Венесуелла: що відбувається і в чому інтерес Трампа

Інтерес президента США Трампа до венесуельської нафти є центральним елементом цієї кризи.

Навіть при розгляді військових варіантів, адміністрація відновила ліцензію для американської нафтової компанії Chevron, яка є останньою опорою економіки Венесуели.

Президент Мадуро намагається уникнути конфлікту, пропонуючи Трампу масштабні нафтові концесії та контрольні пакети акцій у нафтових компаніях. Він обіцяв переспрямувати експорт із Китаю до США та обмежити контракти з китайськими, іранськими та російськими компаніями. Однак на початку жовтня Трамп відхилив цю пропозицію, після чого нарощування військових сил США тільки прискорилося.

У Білому домі розраховують, що в разі повалення Мадуро, Chevron опиниться в кращому становищі для освоєння венесуельських нафтових багатств.

Як писав Главред, венесуельський лідер Ніколас Мадуро попросив у глави РФ Володимира Путіна про військову допомогу, оскільки США посилили тиск на Венесуелу.

Як писало The Washington Post з посиланням на внутрішні документи уряду США, Ніколас Мадуро надіслав Володимиру Путіну лист, у якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів і ремонті військової техніки. Також у листі містилося прохання про постачання ракет. Венесуела зверталася по військову підтримку і до Китаю, і до Ірану.

Загроза війни між США та Венесуелою: думка експерта

Український політолог, який займається дослідженням Латинської Америки і Карибського басейну, Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

За його словами, перший варіант - це обмежене втручання, зокрема через точкові удари по місцях розташування або керівництва режиму Мадуро, або по певних стратегічних об'єктах з метою дестабілізації ситуації та посилення тиску.

"Таким чином, це може призвести до послаблення режиму і, врешті-решт, до його зміни", - вважає Фечко.

Другий варіант - це більш масштабна операція, можливо навіть із застосуванням сил у форматі повномасштабного вторгнення. Політолог вважає, що такий сценарій поки малоймовірний.

"По-перше, ми не бачимо достатньої кількості американських сил, зосереджених у регіоні. Ті військові підрозділи, які зараз розміщені навколо Венесуели, в Карибському басейні, недостатні для проведення масштабної операції. Вони радше покликані чинити психологічний та політичний тиск на Мадуро, а також здійснювати точкові дії", - зазначив політолог.

Іван Фечко — український політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", де займається дослідженням Латинської Америки та Карибського басейну.

