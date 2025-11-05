Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США готують військову операцію проти Мадуро: у Трампа на столі три сценарії - NYT

Анна Ярославська
5 листопада 2025, 07:39
348
Білий дім розглядає радикальні заходи для усунення президента Венесуели від влади.
Дональд Трамп, Николас Мадуро
Президент Мадуро намагається уникнути конфлікту / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/NicolasMaduro

Коротко:

  • Трамп готує три військові сценарії щодо повалення Мадуро
  • Трамп ще не ухвалив фінального рішення
  • Головна мета США - контроль над найбільшими у світі запасами нафти Венесуели

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила низку агресивних сценаріїв для повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Військові плани включають авіаудари, операції спецпризначенців для його захоплення або ліквідації.

Як пише The New York Times із посиланням на американських чиновників, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення. Його ключові радники наполягають на силовому сценарії, а Міністерство юстиції працює над створенням юридичного обґрунтування, яке дозволить діяти в обхід Конгресу.

відео дня

Ключовими прихильниками військового втручання є держсекретар Марко Рубіо (який також виконує обов'язки радника з національної безпеки) і заступник глави адміністрації Трампа Стівен Міллер. Вони вважають, що повалення венесуельського лідера є пріоритетним завданням.

Сам Трамп досі вагається, побоюючись, що операція може провалитися і перетворитися на "ганебну поразку". Однак його головною мотивацією є потенційна вигода для США, а саме - отримання контролю над величезними нафтовими запасами Венесуели, які є найбільшими у світі.

Підготовка до можливої військової операції вже ведеться

З кінця серпня США послідовно нарощують військову присутність у Карибському басейні. У регіоні вже перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців.

Очікується, що в середині місяця туди прибуде найновіший і найбільший авіаносець США Gerald R. Ford з 5 тисячами моряків і понад 75 літаками на борту.

Остаточне рішення Трамп, імовірно, ухвалить після прибуття авіаносця.

На столі у Трампа лежать три варіанти військових дій

Перший сценарій передбачає завдання авіаударів по військових об'єктах і лояльних до Мадуро підрозділах, щоб спровокувати його на втечу і зробити вразливим для захоплення.

Критики такого підходу попереджають, що він може мати протилежний ефект - згуртувати підтримку навколо лідера, який перебуває у скрутному становищі.

Другий сценарій - більш ризикований. Він передбачає залучення елітних спецпідрозділів, як-от Delta Force (один із найзасекреченіших підрозділів першого рівня секретності сил спеціальних операцій Збройних сил США) або елітну команду "морських котиків" (SEAL Team Six) для прямого захоплення або ліквідації Мадуро.

Третій сценарій - найскладніший та наймасштабніший. Він передбачає висадку американських спецпризначенців з метою взяття під контроль аеродромів, нафтових родовищ та іншої критичної інфраструктури країни.

Ці два варіанти супроводжуються значно вищим ризиком для життя спецпризначенців і цивільного населення.

Білий дім шукає лазівку, щоб обійти Конгрес

Адміністрація Трампа шукає юридичну лазівку, щоб обійти давні законодавчі заборони США на вбивство іноземних лідерів і діяти без офіційного дозволу Конгресу.

Міністерство юстиції розробляє доктрину, згідно з якою Мадуро і його оточення будуть визнані центральними фігурами наркотерористичного угруповання Cartel de los Soles. Таке визначення, на думку юристів адміністрації, робить Мадуро легітимною військовою метою.

Венесуелла: що відбувається і в чому інтерес Трампа

Інтерес президента США Трампа до венесуельської нафти є центральним елементом цієї кризи.

Навіть при розгляді військових варіантів, адміністрація відновила ліцензію для американської нафтової компанії Chevron, яка є останньою опорою економіки Венесуели.

Президент Мадуро намагається уникнути конфлікту, пропонуючи Трампу масштабні нафтові концесії та контрольні пакети акцій у нафтових компаніях. Він обіцяв переспрямувати експорт із Китаю до США та обмежити контракти з китайськими, іранськими та російськими компаніями. Однак на початку жовтня Трамп відхилив цю пропозицію, після чого нарощування військових сил США тільки прискорилося.

У Білому домі розраховують, що в разі повалення Мадуро, Chevron опиниться в кращому становищі для освоєння венесуельських нафтових багатств.

Як писав Главред, венесуельський лідер Ніколас Мадуро попросив у глави РФ Володимира Путіна про військову допомогу, оскільки США посилили тиск на Венесуелу.

Як писало The Washington Post з посиланням на внутрішні документи уряду США, Ніколас Мадуро надіслав Володимиру Путіну лист, у якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів і ремонті військової техніки. Також у листі містилося прохання про постачання ракет. Венесуела зверталася по військову підтримку і до Китаю, і до Ірану.

Загроза війни між США та Венесуелою: думка експерта

Український політолог, який займається дослідженням Латинської Америки і Карибського басейну, Іван Фечко назвав два можливих сценарії розвитку ситуації у відносинах США і Венесуели.

За його словами, перший варіант - це обмежене втручання, зокрема через точкові удари по місцях розташування або керівництва режиму Мадуро, або по певних стратегічних об'єктах з метою дестабілізації ситуації та посилення тиску.

"Таким чином, це може призвести до послаблення режиму і, врешті-решт, до його зміни", - вважає Фечко.

Другий варіант - це більш масштабна операція, можливо навіть із застосуванням сил у форматі повномасштабного вторгнення. Політолог вважає, що такий сценарій поки малоймовірний.

"По-перше, ми не бачимо достатньої кількості американських сил, зосереджених у регіоні. Ті військові підрозділи, які зараз розміщені навколо Венесуели, в Карибському басейні, недостатні для проведення масштабної операції. Вони радше покликані чинити психологічний та політичний тиск на Мадуро, а також здійснювати точкові дії", - зазначив політолог.

Інші новини:

Про персону: Іван Фечко

Іван Фечко — український політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", де займається дослідженням Латинської Америки та Карибського басейну.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Американістика та європейські студії".

Основні напрями його роботи — міжнародні відносини, інтеграційні процеси в Латинській Америці, зовнішня політика України щодо країн регіону, а також культурна дипломатія. Володіє українською, англійською та іспанською мовами, регулярно коментує геополітичні події для українських медіа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США нафта Венесуела Дональд Трамп Ніколас Мадуро
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Окупантів вже посунули: в ISW повідомили про важливі контратаки ЗСУ на Донеччині

Окупантів вже посунули: в ISW повідомили про важливі контратаки ЗСУ на Донеччині

09:21Фронт
У Раді назвали нові терміни завершення війни: коли буде шанс на мир

У Раді назвали нові терміни завершення війни: коли буде шанс на мир

08:34Україна
Росія може завдати ядерного удару по Україні: за яких умов Путін це зробить

Росія може завдати ядерного удару по Україні: за яких умов Путін це зробить

08:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталося

Ірина Білик попросила допомоги у вихованні сина - що сталося

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Чому 5 листопада не можна починати нових справ: яке церковне свято

Китайський гороскоп на сьогодні 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Китайський гороскоп на сьогодні 5 листопада: Кроликам - крах, Коням - безнадійність

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Валюта раптово полетіла вниз: новий курс НБУ на 5 листопада

Останні новини

09:21

5 міфів про знак Зодіаку Козеріг, у які час перестати вірити

09:21

Окупантів вже посунули: в ISW повідомили про важливі контратаки ЗСУ на Донеччині

08:34

У Раді назвали нові терміни завершення війни: коли буде шанс на мир

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:20

Змусили воювати: родичі учасників так званої "СВО" вийшли на протест

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
08:10

Росія може завдати ядерного удару по Україні: за яких умов Путін це зробитьПогляд

07:39

США готують військову операцію проти Мадуро: у Трампа на столі три сценарії - NYT

06:56

Критична інфраструктура РФ - під ударом: вибухи в Орлі прогриміли в районі ТЕЦ

06:10

Ситуація в Покровську: що відбувається в містіПогляд

Реклама
05:50

Тест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках відьми на мітлі за 11 секунд

05:27

Чому кіт ходить за господарем в туалет - чи потрібно закривати перед ним дверіВідео

05:10

Винагорода від Всесвіту: яких знаків зодіаку скоро накриє хвилею успіху

04:51

Гора слайсів за лічені секунди: як швидко нарізати печериці без ножа

04:25

"Підірвав своє життя": стосунки принца Гаррі та Меган Маркл різко змінилися

03:45

Гроші самі будуть "йти" в руки: кому зірки обіцяють фінансовий успіх цього тижня

03:20

Як змусити орхідеї, герань, фіалки цвісти 365 днів на рік: простий рецепт підгодівліВідео

02:43

Зірка "Бріджертонів" та відкритий гей: названо найсексуальнішого чоловіка 2025 року

02:43

Помаранчеві, солодкі, але різні: у чому головна відмінність хурми та шарону

02:07

Хто розбагатіє в листопаді 2025: зірки назвали ТОП-3 найщасливіші знаки

02:03

Ситуація залишається напруженою: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

Реклама
01:30

Девід Бекхем отримав лицарський титул - деталі

01:07

Ці моделі рідко ламаються: топ-10 авто, які обходять сервіс стороною

00:37

Донька Олени Кравець показала рідкісне фото з мамою

00:06

Угорщина знову за своє: Орбан назвав "нову" причину проти України в ЄС

04 листопада, вівторок
23:52

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти заховану жабу лише за 5 секунд

23:17

Дитяче Євробачення-2025: під яким номером виступить УкраїнаВідео

22:59

В Україні помітили унікальну амфібію: чому не варто наближатися близькоВідео

22:53

"Брусника" – не журавлина? Розбираємось, як правильно сказати українською

21:53

Вапнування ґрунту: садівник пояснив, коли і як проводити процедуруВідео

21:41

Коли поставлять ялинку в Києві 2025 — хто заплатить за святкове диво

21:36

"Я зізнаюся": Олексій Суханов розповів про особисте після поцілунку з чоловіком

21:26

Які прилади не можна вмикати в подовжувач: небезпека більша, ніж здається

21:10

"Ми трохи відкинули ворога", але бої тривають: ДШВ про ситуацію в Покровську

21:09

Могилевська розповіла, як її вдома покарає чоловік через поцілунок із Козловським

21:08

Україна завдала масштабного удару по РФ, зафіксовано пожежі - Генштаб розкрив наслідки

20:43

"Зробити Київ непридатним для життя": що готує для українців нова тактика Кремля

20:36

Більше клопоту, ніж задоволення: механік назвав авто, яке постійно ламається

20:21

Галкін зробив знаменитим українського хлопчика і перейшов на українську мову

20:21

Пройшов більше 60 км: у ГУР показали, як робот здійснив унікальну операцію з порятунку бійця

20:04

Помер ведучий "Ранкової зірки" Юрій Ніколаєв

Реклама
19:55

Багато, хто помиляється: які ТОП-7 речей не можна класти у пральну машину

19:47

У "Динамо" назріває рішення щодо тренера:Суркіс розставив крапки над "і"

19:40

Серйозне похолодання атакує Україну: де литимуть сильні дощі

19:26

Пенсія за віком чи інвалідністю: яку краще оформити та чи реально отримувати дві одразу

19:17

Як перестати плакати через цибулю - вчені знайшли простий вихід

19:10

Світло вимикатимуть весь день: Укренерго ввело нові графіки на 5 листопада

19:10

"Яструби" налаштовані серйозно: чи здатні США розвʼязати війну у ВенесуеліПогляд

18:51

"Росія грає ва-банк": експерт розповів, що може статися після штурму Покровська

18:50

Такого в історії ще не було: зафіксовано найбільший спалах чорної діри

18:45

Пропозицій від України не буде: Зеленський різко звернувся до Орбана

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія РотаруВіталій Козловський
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти