Рішення Трампа ключове: Зеленський пояснив, що може стримати Путіна від агресії

Президент звернувся до американського лідера з проханням бути більш відкритим.

https://glavred.net/war/reshenie-trampa-klyuchevoe-zelenskiy-obyasnil-chto-mozhet-sderzhat-putina-ot-agressii-10712291.html Посилання скопійоване

Від відкритості США залежить успіх України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот

Що сказав Зеленський:

Україні потрібна допомога з далекобійним озброєнням

Росія не зможе перемогти, якшо Європа і США не припинятимуть тиску

Проти РФ треба запровадити вторинні санкції

Україна потребує підтримки США у сфері далекобійної зброї. Навіть якщо вона просто буде "в руках" українських військових, це може слугувати стримуючим фактором для країни-агресорки Росії.

Про це під час виступу на саміті розширення ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, передає Euronews.

відео дня

Чому далекобійна зброя настільки важлива для України

Глава держави пояснив, що наразі Росія хоче здобути військову перемогу над Україною. Однак ворог не зможе реалізувати свої плани, якщо Європа продовжуватиме тиснути на РФ, а США будуть відкриті для можливостей, які дає зброя дальньої дії.

"Це дуже важливо. Навіть як стримувальний фактор нам потрібно мати її, щоб використовувати", - наголосив президент.

Зеленський вважає, що в цьому питанні надважливою є підтримка безпосередньо президента США Дональда Трампа. Нещодавно американський лідер вже зробив деякі кроки, що допомогли Україні, зокрема, запровадив нові санкції проти РФ, але зупинятися на цьому не можна.

"Нам потрібні вторинні санкції, нам потрібні наступні більш жорсткі газові санкції, також проти ядерної генерації Російської Федерації", - додав він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Чи можуть європейські країни надати Україні далекобійну зброю

Главред писав, що нещодавно президент Володимир Зеленський обговорював з партнерами те, що далекобійна зброя, зокрема й ракети Tomahawk, здатна змінити хід війни Росії проти України.

Київ уже веде перемовини з деякими європейськими країнами, у яких є Tomahawk. Глава держави підкремлив, що кремлівський диктатор Володимир Путін нервує і розуміє наслідки передачі Києву таких озброєнь.

Допомога Україні з далекобійною зброєю - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Зеленський вже анонсував, що в Україні можуть з'явитися американські крилаті ракети Tomahawk. Це було б новинкою, адже ЗСУ ніколи не використовували для ударів по РФ далекобійну зброю, яку надали США.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Вони можуть суттєво посилити здатність ЗСУ завдавати ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу противника.

Також стало відомо, що уряд Німеччини планує надати українській військовій промисловості мільйони євро для самостійного розроблення та масового виробництва крилатих ракет із дальністю польоту до 2500 кілометрів.

Більше новин:

Про джерело: Euronews Euronews — провідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів тринадцятьма мовами, крім того, ведеться вечірнє мовлення румунською мовою. Кабельне, супутникове і ефірне мовлення EuroNews охоплює понад 350 мільйонів домоволодінь в 155 країнах світу (у Європі, Африці, Азії, Австралії, Північній і Південній Америці, а також на Близькому Сході). Рік заснування — 1993, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред