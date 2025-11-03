Рус
Читати російською
Трамп пояснив, чому в нього не виходить зупинити Путіна в Україні

Анна Ярославська
3 листопада 2025, 10:58
2717
Президент США стверджує, що в 60% випадків його погрози митами змушували країни змінювати свою поведінку.
Трамп, Путин
Трамп сказав, що розстеляє червону доріжку для всіх / Колаж: Главред, фото: скріншот, kremlin.ru

Головні тези Трампа:

  • Путін хоче торговельних відносин зі США
  • Стратегія мит "працює з Путіним"
  • З Путіним і Сі Цзіньпіном "не можна жартувати"

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче вести торгівлю зі Сполученими Штатами і "заробити багато грошей для Росії". Глава Білого дому підкреслив, що йому "це подобається".

В інтерв'ю CBS News Трамп укотре наголосив, що війна Росії проти України не почалася б, якби на той час він був президентом, і знову нагадав, що він "урегулював вісім воєн у світі".

відео дня

"Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - пояснив він.

У президента США запитали, чому його стратегія не впливає на Путіна.

"Я думаю, що з Путіним це працює. Я вчинив із ним інакше, тому що в нас немає великої торгівлі з Росією. Він не той, хто багато купує в нас... через свою дурість", - відповів Трамп.

При цьому він упевнений, що Путін хотів би збільшити кількість ділових контактів.

"Вважаю, що він хоче торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії. І я думаю, що це чудово. Це те, що мені подобається", - сказав американський лідер.

Трамп зробив комплімент Путіну і Сі Цзіньпіну

У президента США також запитали, з ким йому простіше мати справу - главою КНР Сі Цзіньпіном чи кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

"Обидва жорсткі, обидва розумні... обидва дуже сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких слід ставитися дуже серйозно", - заявив Трамп.

На запитання про "червону доріжку для Путіна на Алясці" Трамп відповів, що розстеляє "червону доріжку для всіх".

Дивіться відео - Трамп сказав, що він думає про Путіна і Сі Цзіньпіна:

Скриншот

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп прокоментував небажання глави РФ Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

"Останньої краплі не буде. Іноді потрібно дати їм можливість з'ясувати стосунки. І вони борються, і вони з'ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця", - сказав глава Білого дому.

Раніше президент США Дональд Трамп поговорив із главою Китаю Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

На саміті керівників країн АТЕС Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована.

Інші новини:

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
"Ми не можемо придушити такі Шахеди": "Флеш" зробив неочікувану заяву

"Ми не можемо придушити такі Шахеди": "Флеш" зробив неочікувану заяву

13:32Війна
Чоловіків у розшуку можна забронювати: Зеленський підписав закон

Чоловіків у розшуку можна забронювати: Зеленський підписав закон

12:54Україна
Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська

12:28Інтерв'ю
