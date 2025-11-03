Трамп пояснив, чому в нього не виходить зупинити Путіна в Україні

Головні тези Трампа:
- Путін хоче торговельних відносин зі США
- Стратегія мит "працює з Путіним"
- З Путіним і Сі Цзіньпіном "не можна жартувати"
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче вести торгівлю зі Сполученими Штатами і "заробити багато грошей для Росії". Глава Білого дому підкреслив, що йому "це подобається".
В інтерв'ю CBS News Трамп укотре наголосив, що війна Росії проти України не почалася б, якби на той час він був президентом, і знову нагадав, що він "урегулював вісім воєн у світі".
"Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - пояснив він.
У президента США запитали, чому його стратегія не впливає на Путіна.
"Я думаю, що з Путіним це працює. Я вчинив із ним інакше, тому що в нас немає великої торгівлі з Росією. Він не той, хто багато купує в нас... через свою дурість", - відповів Трамп.
При цьому він упевнений, що Путін хотів би збільшити кількість ділових контактів.
"Вважаю, що він хоче торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії. І я думаю, що це чудово. Це те, що мені подобається", - сказав американський лідер.
Трамп зробив комплімент Путіну і Сі Цзіньпіну
У президента США також запитали, з ким йому простіше мати справу - главою КНР Сі Цзіньпіном чи кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
"Обидва жорсткі, обидва розумні... обидва дуже сильні лідери. З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких слід ставитися дуже серйозно", - заявив Трамп.
На запитання про "червону доріжку для Путіна на Алясці" Трамп відповів, що розстеляє "червону доріжку для всіх".
Дивіться відео - Трамп сказав, що він думає про Путіна і Сі Цзіньпіна:
Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп прокоментував небажання глави РФ Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.
"Останньої краплі не буде. Іноді потрібно дати їм можливість з'ясувати стосунки. І вони борються, і вони з'ясовують стосунки. І для Путіна це була важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато солдатів. І це було важко для України. Важко довелося обом. Іноді потрібно просто дозволити війні дійти до кінця", - сказав глава Білого дому.
Раніше президент США Дональд Трамп поговорив із главою Китаю Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.
На саміті керівників країн АТЕС Трамп заявив, що війна між Україною та Росією неминуче буде врегульована.
