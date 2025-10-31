Пристрасті навколо Венесуели: Мадуро запросив у Путіна військову допомогу

Ніколас Мадуро запросив у Росії, Ірану та Китаю ракети та іншу допомогу через ескалацію зі США.

Мадуро запросив у Путіна військову допомогу / колаж: Главред, фото: Голос Америки, RIA_Kremlinpool

Коротко:

Мадуро надіслав Путіну листа

Венесуела зверталася за військовою підтримкою до Китаю та Ірану

26 жовтня в Каракас прибув російський військово-транспортний літак Іл-76

Венесуельський лідер Ніколас Мадуро попросив у російського диктатора Володимира Путіна про військову допомогу, оскільки США посилили тиск на Венесуелу. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання з посиланням на внутрішні документи уряду США пише, що Ніколас Мадуро надіслав Володимиру Путіну листа, в якому попросив допомоги в модернізації оборонних радарів і ремонті військової техніки. Також у листі містилося прохання про постачання ракет.

Згідно з тими ж документами, Венесуела зверталася по військову підтримку і до Китаю, і до Ірану. Мадуро надіслав листа голові КНР Сі Цзіньпіну з проханням про "розширення військового співробітництва", щоб протистояти "ескалації між США і Венесуелою".

У листі він також попросив китайський уряд прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення, щоб посилити оборонні можливості країни.

Крім того, у документах ідеться про те, що міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес нещодавно координував відправлення іранського військового обладнання та безпілотників, а також планував візит до Ірану.

Як зазначається в документах американського уряду, Веласкес повідомив неназваному іранському чиновнику, що Венесуелі необхідне "пасивне обладнання виявлення", "глушники GPS" і "дрони з дальністю до 1000 км".

Росія співпрацює з Венесуелою

WP звернуло увагу, що в неділю, 26 жовтня, в Каракас прибув російський військово-транспортний літак Іл-76. За день до цього Москва затвердила новий стратегічний договір із Каракасом.

Також у венесуельському штаті Арагуа кілька місяців тому почав працювати завод боєприпасів Калашникова.

При цьому аналітики вважають, що інтерес Москви до підтримки Мадуро вже скоротився. Одна з причин - війна РФ проти України.

"Той факт, що ми перекинули понад 10% наших військово-морських сил до Карибського басейну - вже свого роду перемога для Путіна. Наш інтерес до всього, що пов'язано із Західною півкулею, що відновився, розсіює увагу від України. І це на руку Путіну", - звернув увагу колишній посол США у Венесуелі Джеймс Сторі.

Трамп заперечує плани вдарити по Венесуелі

Водночас президент США Дональд Трамп спростував інформацію ЗМІ, що він розглядає можливість віддати наказ бити по Венесуелі, пише агентство Bloomberg.

"Ні", - сказала глава Білого дому 31 жовтня на борту Air Force One, коли його запитали щодо можливості американського удару по венесуельських військових об'єктах.

Можлива атака США на Венесуелу - деталі

Раніше газета The Wall Street Journal повідомляла, що США готуються завдати ударів по військових об'єктах Венесуели, які, на думку Вашингтона, можуть бути використані для наркоторгівлі.

З моменту повернення до влади 2025 року президент США Трамп заявляв, що один із його пріоритетів - боротьба з наркотиками, зокрема з фентанілом. Головним "наркобароном" президент США "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Нещодавно Трамп заявив про підготовку сухопутних операцій проти наркотрафіку у Венесуелі. Таким чином він підтвердив наміри завдати удару по наркоторгівлі в Карибському басейні. Перед цим 6 жовтня Трамп припинив дипломатичні контакти з Венесуелою.

