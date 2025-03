Скандал у США з листуванням у Signal: Трамп ухвалив остаточне рішення

Трампа збентежив сам факт того, що у Майка Волтца були контакти журналіста The Atlantic.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається звільняти чиновників через те, що в чат у месенджері Signal, де обговорювали удари по єменських хуситах, додали головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. Про це пише NBC News.

"Я не звільняю людей через фейкові новини та полювання на відьом", - сказав Трамп. відео дня

Глава держави позитивно відповів на запитання, чи довіряє він, як і раніше, раднику з нацбезпеки Майку Волтцу і шефу Пентагону Піту Гегсету, які були учасниками чату і ділилися там деталями атак.

"Я думаю, що це просто полювання на відьом, і фейкові новини, такі як ви, постійно говорять про це, але це просто полювання на відьом, і про це не слід говорити. Ми мали надзвичайно успішний удар. Ми завдали дуже сильного і смертельного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони хочуть говорити, - це нісенітниця. Це фальшиві новини", - заявив Трамп.

Водночас кореспонденти The New York Times з'ясували, що Трампа не стільки збентежив витік важливої інформації, як сам факт того, що Волтц мав контакти журналіста The Atlantic. Існування хоч якогось зв'язку з ним викликало обурення у президента США, оскільки той його "просто ненавидить".

Справжність оприлюднених даних щодо обговорення в чаті Signal ударів по єменських хуситах підтвердили у Вашингтоні 24 березня. Після цього Трампу довелося дати коментарі щодо цієї ситуації, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що не було обговорення військових планів у Signal, звинувативши журналістів у брехні.

Скандал із листуванням у Signal - що відомо

Нагадаємо, 26 березня журналіст The Atlantic опублікував листування членів адміністрації президента США Дональда Трампа, в якому обговорювалися удари по Ємену. Листування, що відбулося за півгодини до вильоту винищувачів, включало точний час атак, запуск F-18, дронів MQ-9 і використання ракет Tomahawk.

Високопоставлені чиновники адміністрації Трампа намагалися заперечувати серйозність витоку інформації, але видання вийшло з новою публікацією, надаючи доступ до скріншотів листування. Майк Волтц визнав свою відповідальність за інцидент, і Дональд Трамп підтримав його, заявивши, що той "засвоїв урок".

Кілька людей з оточення президента США Дональда Трампа запропонували йому звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца після скандалу з листуванням у месенджері Signal. Президент погодився, що Волтц припустився помилки.

Хто такий Майкл Волтц Майкл Джордж Глен Волтц - американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волтц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Здобув ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії і отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волтц - "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник із політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецпризначенців із численними відрядженнями до Афганістану, Близького Сходу та Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії 2024 року. Після вторгнення Росії в Україну 2022 року він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але 2024 року Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 року Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", - писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну і несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектора Росії. "Якщо Путін доб'ється успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно зупинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", - писав Волтц.

