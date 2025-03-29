Трампу запропонували усунути Волца: в ЗМІ дізналися про рішення президента США

У Білому домі розчаровані через те, що Волц не взяв на себе відповідальність за інцидент з листуванням у Signal і не запропонував свою відставку.

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Оточення Трампа вимагає звільнення радника через скандал / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео на YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Деякі соратники Трампа наполягали на відставці радника з нацбезпеки Майка Волца

Президент визнав помилку Волца, але не звільнив його

В адміністрації Трампа очікують слушного моменту для усунення Волца

Кілька осіб з оточення президента США Дональда Трампа запропонували йому звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца після скандалу з листуванням у месенджері Signal. Президент погодився, що Волц припустився помилки. Про це пише Politico.

У середу ввечері, після напруженого дня через скандал із чатом Signal, високопосадовці Білого дому, включаючи віце-президента Джей Ді Венса та голову апарату Сьюзі Вайлс, порадили президенту Дональду Трампу розглянути можливість звільнення радника з національної безпеки Майка Волца після випадкового включення журналіста до чату. Проте, незважаючи на обурення, Трамп вирішив не звільняти Волца з однієї причини - не дати "ліберальним ЗМІ" та демократам приводу для критики.

відео дня

Зустріч у середу ввечері відбулася на фоні розчарування Волцом всередині Білого дому. Днем раніше Волц заявив журналістам, що він "ніколи не зустрічався, не знав і не спілкувався з Джеффрі Голдбергом", головним редактором Atlantic, якого додали у чат. Але наступного дня представники адміністрації — і без того скептично налаштовані щодо його тверджень — ще більше обурилися, коли у соцмережах з’явився пост, на якому Волц стоїть поруч із редактором на заході в посольстві багато років тому.

У Білому домі розчаровані через те, що Волц не взяв на себе відповідальність і не запропонував свою відставку. Чиновники вважають, що його слова про те, що журналіст з'явився в чаті Signal випадково, могли лише розпалити скандал.

Незважаючи на гнів, спрямований на радника з національної безпеки, Уолц все ще виконує свою роботу навіть через п’ять днів після того, як The Atlantic опублікував свою "вибухову історію" про чат Signal. Водночас, як зазначили у виданні, це не гарантує його безпеки, оскільки деякі представники адміністрації чекають на слушний момент для його звільнення.

"Вони поки що будуть його підтримувати, але за кілька тижнів він піде", - заявило одне з джерел.

Кілька соратників Трампа стверджують, що навіть до скандалу в адміністрації почали вважати Вольца надмірно впертим та самовпевненим. Двоє осіб розповіли Politico, що Волц часто "крутиться" біля Трампа і часто потрапляє в центр уваги.

Скандал з листуванням у Signal - що відомо

Нагадаємо, 26 березня журналіст The Atlantic опублікував листування членів адміністрації президента США Дональда Трампа, в якому обговорювались удари по Ємену. Листування, що відбулося за півгодини до вильоту винищувачів, включало точний час атак, запуск F-18, дронів MQ-9 та використання ракет Tomahawk.

Високопосадовці адміністрації Трампа намагалися заперечити серйозність витоку інформації, але видання вийшло з новою публікацією, надаючи доступ до скріншотів листування. Майк Волц визнав свою відповідальність за інцидент, і Дональд Трамп підтримав його, заявивши, що той "засвоїв урок".

Як повідомляв Главред, під час суперечки в Овальному кабінеті президент України Володимир Зеленський запитав віцепрезидента США Джей Ді Венса, чи той відвідував Україну під час війни. Попри напругу, Зеленський все ж запросив його до України, повідомляє The Time. Венс відповів, що його не цікавлять "пропагандистські тури".

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Хто такий Майкл Волц Майкл Джордж Глен Волц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волц.

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