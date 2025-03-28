Путін принижує Трампа при всіх і готує нові удари по Україні - ЦПД

Про що сказав Коваленко:
- Путін свідомо принижує Трампа, продовжуючи атаки на енергетичну інфраструктуру України.
- Кремль використовує вихід із санкцій для фінансування війни, а не для відновлення економіки.
Президент Росії Володимир Путін свідомо принижує очільника США Дональда Трампа, завдаючи ударів по енергоінфраструктурі далі і висуваючи нові божевільні умови. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.
"Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та балакуном. Вихід з-під санкцій РФ потрібен лише для додаткових інвестицій у війну", - заявив Коваленко.
Росія, за словами Коваленка, щодня атакує міста України шахедами. Ба більше, за його даними, Кремль збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці.
"Задача Росії - дискредитація США на світовому рівні", - резюмував Коваленко.
Останні заяви Кремля щодо війни в Україні - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, очільник Кремля Володимир Путін виступив з пропозицією ввести в Україні тимчасове управління під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.
Згодом представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи заяви Путіна, нагадав президенту Росії, що влада в Україні визначається її конституцією та народом країни. Саме з цієї причини, за версією Штатів, балачок про "тимчасове управління" бути не може.
Радник українського президента Дмитро Литвин, своєю чергою, порадив президенту РФ "випити пігулки".
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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