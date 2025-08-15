Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в україні 16 та 17 серпня
- Де в Україні пройдуть грозові дощі
У суботу та неділю (16-17 серпня) в Україні переважатиме малохмарна погода, без істотних опадів та зі слабким вітром. Лише у неділю можливі локальні грозові зливи на Правобережній частині України. Таким прогнозом поділився метеоролог Ігор Кібальчич.
Погода 16 серпня
У західних регіонах прогнозують малохмарну та суху погоду. У нічні та ранкові години подекуди можливий туман. Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 °C, вдень підніметься до +27…+32 °C, а на Закарпатті — до +31…+36 °C.
У північних областях та в центрі країни переважатиме малохмарна погода без опадів протягом доби. Вітер очікується змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+18 °C, вдень становитиме +26…+32 °C.
У південній частині України 16 серпня буде сонячно та без опадів. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні +15…+20 °C, вдень повітря прогріється до +28…+33 °С.
У східних регіонах України очікується хмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме північного напрямку, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °С, вдень +26...+31°С.
Погода 17 серпня
У західних регіонах України вночі опадів не передбачається, вдень та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, часом можливі зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, в денний +23…+28 °С, на Закарпатті та Буковині +28…+33 °С.
У північних областях уночі опадів не прогнозують, проте вдень і ввечері місцями можливі невеликі дощі з грозами. Вітер очікується переважно південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура коливатиметься від +12 до +17 °C, а вдень підніметься до +27…+33 °C.
У центральній та південній частині України утримається стійка та спекотна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +15…+21 °С, вдень +30…+35 °С.
Спека також накриє 17 серпня східні регіони. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +29…+34 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповідала, що на цих вихідних, у суботу та неділю, 16-17 серпня, в Україні під впливом антициклону варто очікувати теплу та сонячну погоду.
Як писав Главред, у середині серпня в Україну повернулася потужна спека. Особливо сильнішою, за даними синоптиків, спека стане на півдні, сході та у центральних областях.
Зокрема, погода в Україні у п’ятницю, 15 серпня, буде формуватися під впливом антициклону Julia.Тому в цей день всюди очікується суха, переважно сонячна погода.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
