Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

Коротко:
- Що сталося з таксі співака
- Чому водій так із ним вчинив
Український співак Melovin, який нещодавно під час сольного концерту повідомив, що мобілізувався до лав ДПСУ, потрапив у неприємну ситуацію з таксистом.
За словами артиста, які він опублікував у соцмережі Threads, він викликав собі таксі бізнес-класу. Але коли машина приїхала і він хотів сісти в неї, водій заблокував двері і не пустив співака в салон автомобіля.
Артист так і не дізнався причину такої поведінки. Він спробував дізнатися у водія, чому той відмовляється його везти, але чоловік лише зачинив двері та поїхав у своєму напрямку.
"Приїхав, каже прямим текстом, що не повезе. На запитання, у чому справа, зачинив вікно, заблокував двері і поїхав", - поскаржився артист.
