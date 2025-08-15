Рус
Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

Олена Кюпелі
15 серпня 2025, 14:16
Артиста дуже здивувала поведінка таксиста, який так нічого і не пояснив.
Melovin
Melovin викликав невдале таксі / колаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Коротко:

  • Що сталося з таксі співака
  • Чому водій так із ним вчинив

Український співак Melovin, який нещодавно під час сольного концерту повідомив, що мобілізувався до лав ДПСУ, потрапив у неприємну ситуацію з таксистом.

За словами артиста, які він опублікував у соцмережі Threads, він викликав собі таксі бізнес-класу. Але коли машина приїхала і він хотів сісти в неї, водій заблокував двері і не пустив співака в салон автомобіля.

Артист так і не дізнався причину такої поведінки. Він спробував дізнатися у водія, чому той відмовляється його везти, але чоловік лише зачинив двері та поїхав у своєму напрямку.

Melovin
Melovin / Скріншот YouTube

"Приїхав, каже прямим текстом, що не повезе. На запитання, у чому справа, зачинив вікно, заблокував двері і поїхав", - поскаржився артист.

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

