Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

Артиста дуже здивувала поведінка таксиста, який так нічого і не пояснив.

Melovin викликав невдале таксі / колаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Український співак Melovin, який нещодавно під час сольного концерту повідомив, що мобілізувався до лав ДПСУ, потрапив у неприємну ситуацію з таксистом.

За словами артиста, які він опублікував у соцмережі Threads, він викликав собі таксі бізнес-класу. Але коли машина приїхала і він хотів сісти в неї, водій заблокував двері і не пустив співака в салон автомобіля.

Артист так і не дізнався причину такої поведінки. Він спробував дізнатися у водія, чому той відмовляється його везти, але чоловік лише зачинив двері та поїхав у своєму напрямку.

Melovin / Скріншот YouTube

"Приїхав, каже прямим текстом, що не повезе. На запитання, у чому справа, зачинив вікно, заблокував двері і поїхав", - поскаржився артист.

