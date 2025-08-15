"Занадто швидко": Лілія Подкопаєва зробила гучне публічне зізнання

Лілія Подкопаєва зробила свої висновки.

Лілія Подкопаєва - день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва святкує 47-річчя

Якими думками вона поділилася

Українська знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва сьогодні, 15 серпня, святкує 47-річчя.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка зробила публікацію і поділилася думками про вік.

"Зустрічаю свій персональний Новий рік. Час минає швидко, іноді - занадто швидко. Але замість того, щоб хапатися за нього, я вчуся дякувати - за кожен день, який прожила, за людей, яких зустріла. За уроки, що змінюють мене, і за маленькі та великі перемоги, які додавали сміливості", - написала Лілія.

Лілія Подкопаєва про вік / фото: скрін instagram.com, Лілія Подкопаєва

Також вона розповіла, як цінує приємні миті в житті, а не зациклюється на цифрах.

Лілія Подкопаєва / фото: скрін instagram.com, Лілія Подкопаєва

"Вік для мене - не цифра. Це сліди на серці, теплі обійми, вчення, які вчать цінувати життя, і мрії, які досі горять", - додала гімнастка.

Де живе Лілія Подкопаєва

Гімнастка Лілія Подкопаєва разом із чоловіком і дітьми мешкає у США, торік її син закінчив школу і вирушив здобувати вищу освіту. Цього року так буде з донькою Кароліною, а ось маленька Евеліна тільки почала вчитися в школі.

Лілія Подкопаєва / інфографіка: Главред

Про персону: Лілія Подкопаєва Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

