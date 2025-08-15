У США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом

Кремль намагається змістити увагу з війни в Україні на інші питання.

https://glavred.net/world/v-ssha-uznali-glavnuyu-cel-putina-na-sammit-s-trampom-10690007.html Посилання скопійоване

Путін домагатиметься послаблення санкцій - ISW / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ключове:

Росія намагається перетворити зустріч Трампа і Путіна на "економічний саміт"

Путін добиватиметься послаблення санкцій

Країна-окупант Росія на саміті зі США на рівні лідерів, імовірно, спробує добитися послаблення західних санкцій і змістити увагу з війни проти України. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Мета Кремля на переговори з Трампом

У зведенні ISW ідеться про те, що присутність у делегації РФ міністра фінансів Антона Силуанова і генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва вказує на спробу Кремля перетворити саміт на платформу з метою обговорення потенційних двосторонніх економічних угод.

відео дня

Глава РФПІ Дмитрієв уже представляв Росію як "привабливого економічного партнера" для США і поширював наратив про Аляску як "історичну частину Росії". Тепер його завдання - зробити саміту імідж великої бізнес-угоди.

Силуанов, своєю чергою, має переконати західний світ у нібито неефективності санкцій і спонукати до їхнього скасування.

Що кажуть політики і чиновники про плани Кремля

В Інституті акцентували увагу на тому, що й інші державні діячі РФ відкрито говорять про економічні плани Кремля на саміт.

Наприклад, радник глави Кремля Юрій Ушаков сказав, що крім України Путін і Трамп обговорять "величезний" потенціал у сфері торгівлі та економіки.

Депутат Державної Думи РФ Олексій Чепа припустив обговорення санкцій, а Світлана Журова розмріялася про неминучу економічну угоду після саміту.

Кремль має піти на поступки щодо України

В Інституті вивчення війни попередили, що узгодження економічних домовленостей без поступок Москви з питань російсько-української війни, може послабити важливий економічний тиск, який зараз у США є на Росію.

Переговори Трампа і Путіна на Алясці - новини за темою:

Як повідомляв Главред, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна запланована на 15 серпня, 22:00 за київським часом. Трамп має намір добиватися припинення вогню, але вже розуміє, що навряд чи будуть швидкі домовленості.

Коротко про Аляску / Інфографіка: Главред

Плани Кремля - викладати на Алясці свою так звану позицію, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Але він утримався від прогнозів щодо зустрічі лідерів двох країн.

Путін на зустрічі з Трампом переконуватиме главу Білого дому, що "умови" Кремля - найкоротший шлях до миру, написали в SkyNews. Путін може навіть зробити вигляд, що нібито готовий зустрітися із Зеленським.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред