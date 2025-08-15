У США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом

Ключове:
- Росія намагається перетворити зустріч Трампа і Путіна на "економічний саміт"
- Путін добиватиметься послаблення санкцій
Країна-окупант Росія на саміті зі США на рівні лідерів, імовірно, спробує добитися послаблення західних санкцій і змістити увагу з війни проти України. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.
Мета Кремля на переговори з Трампом
У зведенні ISW ідеться про те, що присутність у делегації РФ міністра фінансів Антона Силуанова і генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва вказує на спробу Кремля перетворити саміт на платформу з метою обговорення потенційних двосторонніх економічних угод.
Глава РФПІ Дмитрієв уже представляв Росію як "привабливого економічного партнера" для США і поширював наратив про Аляску як "історичну частину Росії". Тепер його завдання - зробити саміту імідж великої бізнес-угоди.
Силуанов, своєю чергою, має переконати західний світ у нібито неефективності санкцій і спонукати до їхнього скасування.
Що кажуть політики і чиновники про плани Кремля
В Інституті акцентували увагу на тому, що й інші державні діячі РФ відкрито говорять про економічні плани Кремля на саміт.
Наприклад, радник глави Кремля Юрій Ушаков сказав, що крім України Путін і Трамп обговорять "величезний" потенціал у сфері торгівлі та економіки.
Депутат Державної Думи РФ Олексій Чепа припустив обговорення санкцій, а Світлана Журова розмріялася про неминучу економічну угоду після саміту.
Кремль має піти на поступки щодо України
В Інституті вивчення війни попередили, що узгодження економічних домовленостей без поступок Москви з питань російсько-української війни, може послабити важливий економічний тиск, який зараз у США є на Росію.
Переговори Трампа і Путіна на Алясці - новини за темою:
Як повідомляв Главред, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна запланована на 15 серпня, 22:00 за київським часом. Трамп має намір добиватися припинення вогню, але вже розуміє, що навряд чи будуть швидкі домовленості.
Плани Кремля - викладати на Алясці свою так звану позицію, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Але він утримався від прогнозів щодо зустрічі лідерів двох країн.
Путін на зустрічі з Трампом переконуватиме главу Білого дому, що "умови" Кремля - найкоротший шлях до миру, написали в SkyNews. Путін може навіть зробити вигляд, що нібито готовий зустрітися із Зеленським.
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
