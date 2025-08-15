Рус
Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

Андрій Ганчук
15 серпня 2025, 15:33оновлено 15 серпня, 16:15
Трамп попередив Путіна про важкі економічні наслідки в разі невдалих переговорів.
Путин, Трамп
Трамп поставив Росії новий ультиматум / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

  • Якщо на Алясці прогресу щодо України не буде, на Росію чекають жорсткі економічні наслідки
  • Питання територій має вирішувати Україна
  • Захід може дати Україні гарантії безпеки

На Росію чекають важкі економічні наслідки в разі невдачі на Алясці. Питання територій - на столі, проте ухвалювати рішення має Україна. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Clash Report, у п'ятницю, 15 серпня, перед вильотом на Аляску, де відбудеться саміт із Путіним, Трамп зробив низку заяв щодо переговорів із Росією та російсько-української війни. Він висловив надію, що з переговорів "щось вийде"

Трамп попередив Путіна

Президент США заявив, що Кремль зіткнеться з дуже серйозними економічними наслідками, якщо не буде прогресу з питання завершення війни.

"На Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу в українському питанні", - уточнив Трамп.

Гарантії безпеки для України

Трамп допустив гарантії безпеки для України від колективного Заходу, але не у форматі НАТО.

"Так, можливо, разом з Європою та іншими країнами. Але не у формі НАТО", - сказав глава Білого дому.

У питанні територій - рішення за Україною

Також Трамп акцентував увагу на тому, що в рамках саміту на Алясці буде обговорюватися питання територій. Проте рішення має ухвалювати Україна. Завдання - організувати переговори Києва і Москви.

"Їх обговорять, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, що вони приймуть належне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів. І я думаю, що у вас є дві сторони", - заявив Трамп.

Що каже експерт

Саміт Трампа і Путіна сприймають в Україні з тривогою, зазначив Володимир Фесенко. Є побоювання, що США вимагатимуть якихось особливих поступок від Києва.

"Тривога присутня у зв'язку зі зміною настрою Трампа. Настрій Трампа - це завжди індикатор. І те, що Трампа знову хитнуло в бік готовності домовлятися з Путіним і вимагати якихось поступок від України, це насторожує", - додав політолог.

Також в Україні не вірять у конкретні результати за підсумками зустрічі в Алясці.

"Якщо говорити про перспективи якогось реального мирного врегулювання, то тотально домінує скепсис. Жодних очікувань, що на Алясці домовляться про припинення війни, в Україні немає", - підкреслив Фесенко.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України
Коротко про Аляску / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп оголосив про свою мету на переговори з Путіним - обговорення можливості припинення вогню в Україні. За словами глави Білого дому, він вірить, що доб'ється миру, але не буде укладати з Путіним угод.

"Це не моя відповідальність укладати угоду з Путіним, і я вірю, що він доб'ється миру. Моя зустріч із Путіним прокладає шлях для другої, дуже важливої зустрічі із Зеленським, і ми можемо запросити деяких європейських лідерів", - каже президент США.

У Путіна намагаються перетворити саміт із Трампом на економічний саміт, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Експерти дійшли висновку, що метою Кремля на переговорах лідерів РФ і США є пом'якшення санкцій.

Путін і Трамп не підписуватимуть жодних документів, сказав кремлівський рупор Дмитро Пєсков. Утім, Путін на спільній із Трампом пресконференції має розповісти, з яких питань вдалося, мовляв, знайти порозуміння.

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Переговори на Алясці
