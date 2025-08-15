Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

Трамп попередив Путіна про важкі економічні наслідки в разі невдалих переговорів.

Трамп поставив Росії новий ультиматум / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Якщо на Алясці прогресу щодо України не буде, на Росію чекають жорсткі економічні наслідки

Питання територій має вирішувати Україна

Захід може дати Україні гарантії безпеки

На Росію чекають важкі економічні наслідки в разі невдачі на Алясці. Питання територій - на столі, проте ухвалювати рішення має Україна. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Як повідомляє Clash Report, у п'ятницю, 15 серпня, перед вильотом на Аляску, де відбудеться саміт із Путіним, Трамп зробив низку заяв щодо переговорів із Росією та російсько-української війни. Він висловив надію, що з переговорів "щось вийде"

Трамп попередив Путіна

Президент США заявив, що Кремль зіткнеться з дуже серйозними економічними наслідками, якщо не буде прогресу з питання завершення війни.

"На Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу в українському питанні", - уточнив Трамп.

Гарантії безпеки для України

Трамп допустив гарантії безпеки для України від колективного Заходу, але не у форматі НАТО.

"Так, можливо, разом з Європою та іншими країнами. Але не у формі НАТО", - сказав глава Білого дому.

У питанні територій - рішення за Україною

Також Трамп акцентував увагу на тому, що в рамках саміту на Алясці буде обговорюватися питання територій. Проте рішення має ухвалювати Україна. Завдання - організувати переговори Києва і Москви.

"Їх обговорять, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, що вони приймуть належне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів. І я думаю, що у вас є дві сторони", - заявив Трамп.

Що каже експерт

Саміт Трампа і Путіна сприймають в Україні з тривогою, зазначив Володимир Фесенко. Є побоювання, що США вимагатимуть якихось особливих поступок від Києва.

"Тривога присутня у зв'язку зі зміною настрою Трампа. Настрій Трампа - це завжди індикатор. І те, що Трампа знову хитнуло в бік готовності домовлятися з Путіним і вимагати якихось поступок від України, це насторожує", - додав політолог.

Також в Україні не вірять у конкретні результати за підсумками зустрічі в Алясці.

"Якщо говорити про перспективи якогось реального мирного врегулювання, то тотально домінує скепсис. Жодних очікувань, що на Алясці домовляться про припинення війни, в Україні немає", - підкреслив Фесенко.

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Коротко про Аляску / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп оголосив про свою мету на переговори з Путіним - обговорення можливості припинення вогню в Україні. За словами глави Білого дому, він вірить, що доб'ється миру, але не буде укладати з Путіним угод.

"Це не моя відповідальність укладати угоду з Путіним, і я вірю, що він доб'ється миру. Моя зустріч із Путіним прокладає шлях для другої, дуже важливої зустрічі із Зеленським, і ми можемо запросити деяких європейських лідерів", - каже президент США.

У Путіна намагаються перетворити саміт із Трампом на економічний саміт, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Експерти дійшли висновку, що метою Кремля на переговорах лідерів РФ і США є пом'якшення санкцій.

Путін і Трамп не підписуватимуть жодних документів, сказав кремлівський рупор Дмитро Пєсков. Утім, Путін на спільній із Трампом пресконференції має розповісти, з яких питань вдалося, мовляв, знайти порозуміння.

