Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

Головне:
- Якщо на Алясці прогресу щодо України не буде, на Росію чекають жорсткі економічні наслідки
- Питання територій має вирішувати Україна
- Захід може дати Україні гарантії безпеки
На Росію чекають важкі економічні наслідки в разі невдачі на Алясці. Питання територій - на столі, проте ухвалювати рішення має Україна. Про це заявив президент США Дональд Трамп.
Як повідомляє Clash Report, у п'ятницю, 15 серпня, перед вильотом на Аляску, де відбудеться саміт із Путіним, Трамп зробив низку заяв щодо переговорів із Росією та російсько-української війни. Він висловив надію, що з переговорів "щось вийде"
Трамп попередив Путіна
Президент США заявив, що Кремль зіткнеться з дуже серйозними економічними наслідками, якщо не буде прогресу з питання завершення війни.
"На Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу в українському питанні", - уточнив Трамп.
Гарантії безпеки для України
Трамп допустив гарантії безпеки для України від колективного Заходу, але не у форматі НАТО.
"Так, можливо, разом з Європою та іншими країнами. Але не у формі НАТО", - сказав глава Білого дому.
У питанні територій - рішення за Україною
Також Трамп акцентував увагу на тому, що в рамках саміту на Алясці буде обговорюватися питання територій. Проте рішення має ухвалювати Україна. Завдання - організувати переговори Києва і Москви.
"Їх обговорять, але я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення. І я думаю, що вони приймуть належне рішення, але я тут не для того, щоб вести переговори від імені України. Я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів. І я думаю, що у вас є дві сторони", - заявив Трамп.
Що каже експерт
Саміт Трампа і Путіна сприймають в Україні з тривогою, зазначив Володимир Фесенко. Є побоювання, що США вимагатимуть якихось особливих поступок від Києва.
"Тривога присутня у зв'язку зі зміною настрою Трампа. Настрій Трампа - це завжди індикатор. І те, що Трампа знову хитнуло в бік готовності домовлятися з Путіним і вимагати якихось поступок від України, це насторожує", - додав політолог.
Також в Україні не вірять у конкретні результати за підсумками зустрічі в Алясці.
"Якщо говорити про перспективи якогось реального мирного врегулювання, то тотально домінує скепсис. Жодних очікувань, що на Алясці домовляться про припинення війни, в Україні немає", - підкреслив Фесенко.
Про персону: Володимир Фесенко
Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - головні новини:
Як повідомляв Главред, раніше Трамп оголосив про свою мету на переговори з Путіним - обговорення можливості припинення вогню в Україні. За словами глави Білого дому, він вірить, що доб'ється миру, але не буде укладати з Путіним угод.
"Це не моя відповідальність укладати угоду з Путіним, і я вірю, що він доб'ється миру. Моя зустріч із Путіним прокладає шлях для другої, дуже важливої зустрічі із Зеленським, і ми можемо запросити деяких європейських лідерів", - каже президент США.
У Путіна намагаються перетворити саміт із Трампом на економічний саміт, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Експерти дійшли висновку, що метою Кремля на переговорах лідерів РФ і США є пом'якшення санкцій.
Путін і Трамп не підписуватимуть жодних документів, сказав кремлівський рупор Дмитро Пєсков. Утім, Путін на спільній із Трампом пресконференції має розповісти, з яких питань вдалося, мовляв, знайти порозуміння.
Інші новини:
- Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP
- Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ
- Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред