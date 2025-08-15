16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

У народі 16 серпня носило назву третій (Горіховий) Спас.

16 серпня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pomisna.info

У суботу, 16 серпня, віряни святкують нерукотворний образ Господа Ісуса Христа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 16 серпня

Свято ґрунтується на стародавній передачі, пов'язаній із царем Авгаром Едеським (місто Едеса в Месопотамії). Цар Авгар, тяжко хворіючи, чув про чудеса Ісуса Христа і послав до нього послів із проханням зцілити його. Він попросив написати портрет Христа. Однак художник не міг зобразити його обличчя, бо воно було надто сяючим. Тоді, за переказами, Ісус витер обличчя рушником (убрусом), і на тканині чудесним чином відбилося його обличчя - Нерукотворний образ. Цей образ був переданий Авгару, і з його появою цар отримав зцілення.

Що можна робити 16 серпня

Ця дата в народному календарі має три назви. Перша - Горіховий Спас. Із самої назви стає зрозуміло, що в цей день приходить час збирати горіхи в садах. Друга - Полотняний Спас. День традиційно вважають сприятливим для занять рукоділлям - вишиванням, плетінням і в'язанням. Колись у це народне свято люди в цей час ткали тканини та готували полотна. Третя - Хлібний Спас. До середини серпня зазвичай завершувалися всі роботи із сінокосом. Зібране зерно несли в храми для освячення, а потім мололи на борошно.

Що не можна робити 16 серпня

Не можна сваритися - інакше доведеться сваритися протягом усього року.

Не рекомендується працювати в землі - овочі перестануть "народжувати".

Не слід прати або полоскати білизну в річці - можете накликати на себе хворобу.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

який день 16 серпня - така й осінь;

вранці сильна роса - до гарної погоди вдень;

уже починає опадати листя - чекайте ранньої зими;

птахи готуються до відльоту - холоди прийдуть рано;

сильний вітер цього дня - вересень буде дощовим і прохолодним;

який третій Спас - така й зима.

У народі 16 серпня носило назву третій (Горіховий) Спас. Наші пращури часто казали "На третій Спас - хліба припас" або "Горіховий Спас - запасайся на зиму". У цей час дозрівали горішники (горіхи). Люди йшли в ліс за першим урожаєм, а також сушили зерно, пекли хліб, готуючись до осені.

Іменини 16 серпня

Які завтра іменини: Іван, Олександр, Степан, Яків, Анна.

Талісманом людини, народженої 16 серпня, є цитрин. У Стародавньому Римі цитрин використовували для виготовлення каблучок, інталлій, печаток. Відомий як "камінь купців" - цитрин клали в гаманці, сейфи, каси.

