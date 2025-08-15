Британія готова відправити свої війська в Україну: міністр оборони назвав умову

"Коаліція охочих" готова в перший же день припинення вогню відправити свої війська в Україну, щоб допомогти забезпечити мир.

https://glavred.net/ukraine/britaniya-gotova-otpravit-svoi-voyska-v-ukrainu-ministr-oborony-nazval-uslovie-10690058.html Посилання скопійоване

Британія готова відправити свої війська в Україну / Колаж: Главред, фото: facebook.com/NATO, ОПУ

Що сказав Джон Хілі:

Британські війська готові діяти з першого дня

Мета "коаліції охочих" у тому, щоб Україна почувалася в безпеці

Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією. Про це заявив міністр оборони Джон Хілі в інтерв'ю BBC.

За його словами, "коаліція охочих" готова в перший же день припинення вогню відправити свої війська в Україну, щоб допомогти забезпечити мир.

відео дня

"У разі припинення вогню ми готові направити британські війська в Україну. Вони ("коаліція охочих", - ред.) готові до дії, вони готові діяти з першого дня", - сказав Хілі.

Міністр оборони Великої Британії не став прямо відповідати на запитання про те, що британські війська робитимуть в Україні в разі, якщо Росія знову нападе на країну. Проте він підкреслив, що британські війська мають право захищатися в разі нападу.

За словами Гілі, головна мета "коаліції охочих", яку створили Велика Британія і Франція, полягає в тому, щоб Україна почувалася в безпеці, а також мала можливість відновити свої збройні сили для забезпечення стримування Росії в майбутньому.

"Зрештою, найсильнішим стримувальним фактором проти повторного вторгнення Росії або перегрупування і відновлення агресії проти України є сила України", - додав міністр оборони Великої Британії.

Введення миротворців в Україну - головне:

Нагадаємо, у червні прем'єр Британії Кір Стармер заявляв, що Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Повітряне прикриття з боку Америки - ключова умова.

Велика Британія відмовилася від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту українських портів і міст, але обіцяє "жорсткі санкції" проти Росії, щоб продовжувати чинити тиск на РФ з метою укладення мирної угоди.

Як пише The Times, після онлайн-зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами ЄС 13 серпня британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що європейські країни мають військові плани щодо розгортання "сил підтримки" в Україні після укладення угоди.

Бельгія готова приєднатися до так званої "коаліції рішучих" разом із Великою Британією та Францією для мирної місії в Україні. Одразу після досягнення домовленості про припинення вогню країна відправить свої війська. Про це повідомив міністр оборони Тео Франкен

Що не так з ідеєю про відправлення миротворців в Україну - думка експерта

Військовий експерт Владислав Селезньов ще взимку заявляв, що введення миротворчих військ в Україну є нереальним, оскільки для цього треба мати мандат - від ООН чи НАТО.

"Щоб отримати мандат ООН, треба отримати згоду Російської Федерації, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Нереально! Мандат під прапором НАТО так само нереальний, тому що НАТО всіляко уникає будь-якої причетності до російсько-української війни", - говорив Селезньов у коментарі Українському радіо.

За його словами, варіант із прикриттям кордону великою кількістю західної ППО - теж нереальний.

"Якби наші західні партнери були готові саме на такий варіант задіяння своїх сил і засобів, то ми б бачили хоч якесь відлуння щодо цього процесу. А так ми бачимо, що російські дрони і ракети залітають на територію країн НАТО, йдеться і про Румунію, і про Польщу, а вони не надто поспішають задіяти свій протиповітряний і протиракетний компонент, щоб ті дрони і ракети знищувати", - сказав експерт.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред