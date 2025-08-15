Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

Дональд Трамп заявив, що на другій зустрічі з Володимиром Путіним може бути не тільки Володимир Зеленський.

https://glavred.net/world/tramp-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-pered-vstrechey-s-putinym-i-upomyanul-zelenskogo-10690022.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Головне:

У США назвали склад делегації на переговори

Трамп планує особисто зустріти і привітати Путіна

Президент США Дональд Трамп зробив заяву напередодні запланованої зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Високі ставки", - написав американський лідер на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

відео дня

/ @realDonaldTrump

Трамп заявив, що на другій зустрічі з Путіним може бути не тільки Зеленський, а й європейські лідери. За його словами, сьогоднішня його зустріч із президентом РФ буде "оцінкою і перевіркою ситуації". І головне завдання цих переговорів - підготувати зустріч Путіна із Зеленським.

"Моїм головним пріоритетом на саміті в Алясці буде обговорення можливості припинення вогню в Україні. Це не моя відповідальність укладати угоду з Путіним, і я вірю, що він доб'ється миру. Моя зустріч із Путіним прокладає шлях для другої, дуже важливої зустрічі із Зеленським, і ми можемо запросити деяких європейських лідерів", - заявив Трамп в ефірі Fox News.

Трамп особисто зустріне Путіна на Алясці

Трамп планує особисто зустріти і привітати Путіна під час його прибуття на військову базу Елмендорф-Річардсон біля міста Анкорідж на Алясці в п'ятницю, водночас для прибуття Путіна буде розстелено червону доріжку, повідомляють на сайті телеканалу NBC у п'ятницю з посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації президента США.

"Чиновники підкреслили, що точні деталі і сценарій зустрічі ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Трамп також не планує телефонувати президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам до зустрічі з Путіним, повідомив третій високопоставлений чиновник адміністрації. Однак незрозуміло, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Названо склад делегації США

У переговорах із російською делегацією на Алясці з боку США візьмуть участь держсекретар Марко Рубіо, міністр торгівлі Говард Латнік, міністр фінансів Скотт Бессент і директор ЦРУ Джон Реткліфф, повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім.

До складу американської делегації також увійшли спецпосланець президента США Стівен Віткофф, глава апарату Білого дому С'юзі Вайлс, її заступник Ден Скавіно і прессекретар Керолайн Лівітт.

Зустріч Трампа з Путіним: думка експерта

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що підсумки переговорів можуть стати неприємним сюрпризом для росіян.

Він зазначив, що наразі росіяни намагаються представити ситуацію так, ніби тільки вони і Трамп визначають майбутнє Європи і хід війни в Україні, ігноруючи існування інших думок і учасників процесу. Однак, за словами Коваленка, така позиція призведе до розчарування і внутрішніх розбіжностей.

Раніше стало відомо про те, що сказав Трамп європейським лідерам перед зустріччю з Путіним. Глава Білого дому назвав свій головний пріоритет на переговорах із господарем Кремля.

Нагадаємо, раніше у США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом. Кремль намагається змістити увагу з війни в Україні на інші питання.

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Інші новини:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред