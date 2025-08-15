Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

Олексій Тесля
15 серпня 2025, 14:59
366
Дональд Трамп заявив, що на другій зустрічі з Володимиром Путіним може бути не тільки Володимир Зеленський.
Трамп, Путин
Дональд Трамп зробив заяву напередодні зустрічі з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Головне:

  • У США назвали склад делегації на переговори
  • Трамп планує особисто зустріти і привітати Путіна

Президент США Дональд Трамп зробив заяву напередодні запланованої зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Високі ставки", - написав американський лідер на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

відео дня
Скріншот
/ @realDonaldTrump

Трамп заявив, що на другій зустрічі з Путіним може бути не тільки Зеленський, а й європейські лідери. За його словами, сьогоднішня його зустріч із президентом РФ буде "оцінкою і перевіркою ситуації". І головне завдання цих переговорів - підготувати зустріч Путіна із Зеленським.

"Моїм головним пріоритетом на саміті в Алясці буде обговорення можливості припинення вогню в Україні. Це не моя відповідальність укладати угоду з Путіним, і я вірю, що він доб'ється миру. Моя зустріч із Путіним прокладає шлях для другої, дуже важливої зустрічі із Зеленським, і ми можемо запросити деяких європейських лідерів", - заявив Трамп в ефірі Fox News.

Трамп особисто зустріне Путіна на Алясці

Трамп планує особисто зустріти і привітати Путіна під час його прибуття на військову базу Елмендорф-Річардсон біля міста Анкорідж на Алясці в п'ятницю, водночас для прибуття Путіна буде розстелено червону доріжку, повідомляють на сайті телеканалу NBC у п'ятницю з посиланням на двох високопоставлених чиновників адміністрації президента США.

"Чиновники підкреслили, що точні деталі і сценарій зустрічі ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Трамп також не планує телефонувати президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам до зустрічі з Путіним, повідомив третій високопоставлений чиновник адміністрації. Однак незрозуміло, чи може це змінитися під час його тривалого 7-годинного перельоту з Вашингтона до Анкориджа.

Названо склад делегації США

У переговорах із російською делегацією на Алясці з боку США візьмуть участь держсекретар Марко Рубіо, міністр торгівлі Говард Латнік, міністр фінансів Скотт Бессент і директор ЦРУ Джон Реткліфф, повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім.

До складу американської делегації також увійшли спецпосланець президента США Стівен Віткофф, глава апарату Білого дому С'юзі Вайлс, її заступник Ден Скавіно і прессекретар Керолайн Лівітт.

Зустріч Трампа з Путіним: думка експерта

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що підсумки переговорів можуть стати неприємним сюрпризом для росіян.

Він зазначив, що наразі росіяни намагаються представити ситуацію так, ніби тільки вони і Трамп визначають майбутнє Європи і хід війни в Україні, ігноруючи існування інших думок і учасників процесу. Однак, за словами Коваленка, така позиція призведе до розчарування і внутрішніх розбіжностей.

Раніше стало відомо про те, що сказав Трамп європейським лідерам перед зустріччю з Путіним. Глава Білого дому назвав свій головний пріоритет на переговорах із господарем Кремля.

Нагадаємо, раніше у США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом. Кремль намагається змістити увагу з війни в Україні на інші питання.

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Інші новини:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін Переговори про припинення вогню Переговори на Алясці
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:11Україна
Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

17:05Політика
Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

16:42Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в Україні

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в Україні

Останні новини

17:11

У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

17:05

Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

16:53

РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

16:42

Грозові зливи та спека до +36 градусів: метеоролог здивував прогнозом на вихідні

16:28

Британія готова відправити свої війська в Україну: міністр оборони назвав умову

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і ПутінаПереговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
15:59

Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУВідео

15:58

Наче з іншої планети: астрологи назвали три найзагадковіші знаки зодіаку

15:33

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:29

Путін може підтримати небезпечну "ідею" Трампа, є два сценарії - Bloomberg

Реклама
15:29

Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

15:27

Перше інтерв'ю DREVO, зіркові розставання та залаштунки Atlas Festival: чим здивує прем'єра "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ

15:22

16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

15:04

Кіркоров ошелешив новим фото зі своєю скандальною донькою

14:59

Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

14:56

Гороскоп на завтра 16 серпня: Терезам - неждані гості, Рибам - нерви

14:55

Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

14:43

Домашній фестиваль коктейлів: три незвичні рецепти, які легко приготувати у себе на кухні реклама

14:38

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою новини компанії

14:35

Де помилка на малюнку: лише найуважніші дадуть відповідь за 3 секунди

14:22

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку

Реклама
14:16

Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

14:03

У США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом

13:58

Один спосіб заощадить купу грошей: експерти розкрили "золоте" правило пранняВідео

13:14

Ціни "впали" на 30%: в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту

13:13

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

13:10

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

13:10

Життя зупиняється: чоловік Лорак чорно-білим фото зробив вирішальне зізнання

12:47

Росіян відтіснили за кордон: Братчук розкрив деталі успіху ЗСУ на СумщиніВідео

12:45

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

12:25

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:19

У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

12:09

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в УкраїніФотоВідео

11:49

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

11:46

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

11:35

Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

11:24

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

11:00

Лавров "привіз" на Аляску СРСР: главу МЗС РФ помітили в США в дивному светрі

10:59

Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

10:55

"Загроза оперативного напівоточення": полковник назвав мету прориву РФ на сході

10:50

Лавров "заспівав дифірамби" Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом

Реклама
10:50

Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

10:03

Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

10:03

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

09:52

Спека повертається, але не всюди: якою буде погода в Україні на вихідних

09:38

"Через нещасний випадок": Максима Галкіна терміново прооперували

09:28

Як зміцнити стосунки: психологи розкрили просте "арифметичне" правило кохання

09:10

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти